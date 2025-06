O femeie s-a dus în Turcia să-și facă dantura pe bani puțini. A fost desfigurată și suferă de dureri imposibile

Leanne, înainte și după intervenția din Turcia FOTO: Profimedia Images

O femeie a povestit cum fața i s-a prăbușit la propriu și are „cele mai mari dureri din viața ei”, după ce implanturile dentare făcute prost în Turcia i-au provocat traume incredibile.

Leanne Abeyance a plecat în Turcia pentru a-și înlocui fațetele dentare vechi de 13 ani cu implanturi.

Femeia de 40 de ani susține că dentistul i-a recomandat o ridicare a sinusurilor, grefe osoase, opt implanturi în partea superioară și șapte în partea inferioară. Leanne, care lucrează ca DJ, a fost astfel convinsă să-și scoată dinți, după care i s-au montat șuruburi și implanturi.

Două zile mai târziu, i s-au pus dinții temporari, apoi a plecat înapoi spre Marea Britanie. Urma să se întoarcă în Turcia după cinci luni pentru implanturile permanente. Dar la câteva săptămâni după montarea șuruburilor, Leanne a început să aibă dureri intense și sinuzită, potrivit Wales Online.

Leanne spune că a început să intre în panică când fața a început să-și schimbe forma și a fugit la urgențe, unde i s-au dat antibiotice și i s-a spus că nu se mai poate face nimic. Un RMN făcut la un dentist privat a arătat că două implanturi i-au străpuns nasul.

„Sufăr de cele mai crunte dureri din viața mea și merg mereu la urgențe”, a spus Leanne, din Telford, Shropshire. „Nu pot nici măcar să-mi ating fața. Parcă am sticlă spartă peste tot. Am plâns în hohote. Fața mi s-a prăbușit. Nu voi mai avea niciodată un zâmbet frumos. În momentul de față, nu am dinți, doar șuruburi care ies afară. Durerea este mai rea decât nașterea.”

Leanne a ales să meargă în străinătate pentru că aceeași procedură în Marea Britanie ar fi costat-o 40.000 de lire sterline. Tratamentul din Turcia urma să coste 8.000 de lire, dar ea a plătit doar 3.000 și trebuia să achite restul după ce i se montau dinții noi.

„Când au început primele injecții și au început să-mi scoată dinții, simțeam totul. Am făcut vreo 25 de injecții în șase ore. Ridicarea sinusurilor a fost ca și cum mi-ar fi bătut ceva în nas. A fost ca un film horror la care eram trează tot timpul. Am fost dusă la un hotel frumos unde și alți clienți făceau același tratament. Vorbeam la telefon cu prietenii și familia și plângeam de durere, pentru că eram singură și sufeream atât de mult.

Nu puteam să mănânc pentru că aveam gura atât de umflată și șuruburi ieșind afară, așa că am făcut foamea”, povestește femeia.

Leanne a plecat fericită de la clinică, în mai, anul trecut, cu zâmbetul temporar, dar a început să aibă dureri imediat ce a ajuns la aeroport.

„Mi-au cimentat proteza și nu puteam fi mai fericită, durerea era mare, dar zâmbeam. La aeroport, fața a început să mă doară atât de tare încât cumpăram cupe cu gheață și mi le puneam pe față.

Fața mea era vânătă și umflată, ca după o bătaie cruntă. În Marea Britanie, credeam că totul merită pentru că era începutul unui zâmbet perfect și mă simțeam frumoasă. Patru luni mai târziu, au început durerile puternice de cap, dureri de dinți, acolo unde nu mai aveam dinți și probleme cu sinusurile, pe care nu le mai avusesem niciodată.

Mergeam mereu la doctor, primeam antibiotice, dar nimic nu mă ajuta. Am fost internată peste noapte cu perfuzii. Acum câteva săptămâni, am avut cea mai mare durere din viață și am fost de mai multe ori la urgențe, dar nu au putut să-mi facă nimic.

În martie, am mers la un dentist privat unde am făcut o scanare 4D completă a capului. Mi s-a spus că un implant mi-a străpuns sinusurile, iar altul este în nas”, a spus femeia.

Leanne, care este mama a doi copii, strânge acum bani pentru un tratament în Marea Britanie. Dentistul ei a spus că ar putea fi nevoie să-i scoată toate implanturile și să i le pună din nou, ceea ce ar putea costa 45.000 de lire sterline.

„Durerea pe care o am este insuportabilă. Nu este atât de simplu cum spun vedetele, să intri și să ieși cu zâmbetul perfect. Nu există zâmbetul alb perfect. Nu cer milă sau ceva gratuit”, a spus ea.

Ea este dispusă acum să își scoată implanturile și să poarte proteze, în speranța că va scăpa de dureri.

„Nu pot lucra, fața mi se umflă, am dureri de cap puternice, sângerări nazale, schimbări de dispoziție și sănătatea mea mintală este la pământ. Am slăbit foarte mult și simt că eșuez ca mamă pentru cele două fiice ale mele.

Nu vreau să fiu merg în public, nu pot să fac munca de DJ, nu pot fi eu însămi, veselă și plină de viață, și nici măcar nu pot merge în vacanță cu rulota cu copiii. A fost cel mai rău an din viața mea. Vreau doar să se termine”, a mai spus ea.