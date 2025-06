Un patron HoReCa, despre TVA și taxe: "Să nu facem aceeași greșeală – să comandăm o pizza medie cu gândul la una mare"

Daniel Mischie a spus că micii antreprenori din întreprinderile cu cifră de afaceri între 0 și 100.000 de euro sunt în pericol de închidere. Sursa foto: Getty Images

Patronii din industria HoReCa s-au întâlnit joi la o conferinţă de presă, iar unul dintre ei a lansat un apel în contextul măsurilor de austeritate discutate la Palatul Cotroceni. Una dintre acestea se referă la majorări de TVA pentru anumite produse și servicii. Potrivit declaraţiilor făcute de un antreprenor, este nevoie de menținerea cotei reduse de TVA de 9% pentru restaurante și serviciile conexe.

Membru al consiliului director al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) şi CEO al Grupului de restaurante CityGrill, Daniel Mischie a declarat că primele 10 județe din România asigură 70% din cifra de afaceri din industria ospitalității. În aceste condiţii, a spus antreprenorul, cu o posibilă crește a TVA la 19%, "noul premier, oricine va fi el, va avea o misiune foarte grea ca să gestioneze nu numai potențial evaziune fiscală din domeniu, dar și închiderile de întreprinderi mici".

"Cea mai frecventă idee pe care o auzim este un TVA unic, o cotă de TVA unică la 19%, cotă care s-ar aplica și industriei de turism, respectiv sectorului ospitalității. Asta ar însemna tragedie, pentru o mare parte din operatori s-ar stinge lumina și în special evaziunea fiscală ar crește la cote dramatice", a afirmat Daniel Mischie.

El a mai precizat că micii antreprenori din întreprinderile cu cifră de afaceri între 0 și 100.000 de euro sunt în pericol de închidere. Întrebat despre scenariul majorării altor taxe și impozite, Daniel Mischie a subliniat că industria ospitalității solicită doar respectarea egală a legislației în vigoare de către toți actorii economici.

"Noi nu suntem aici să cerem nicio diminuare de taxe și niciun avantaj. Vrem să atragem semnalul de alarmă atât președinte lui Nicușor Dan, care a spus că nu va majora TVA-ul și care cred că a fost un punct foarte important în campania electorală, dar cât și viitorul lui premier. Oricine va fi, va pleca cu un rucsac extrem de greu dacă se va decide majorarea TVA-ului pe industria restaurantelor", a declarat membrul consiliului director HORA.

Antreprenorul HoReCa a mai spus că, "dacă am mâncat pizza mare și am comandat pizza medie, recomandarea noastră este să nu facem aceeași greșeală – să comandăm o pizza medie cu gândul la o pizza mare, pentru că ceea ce ni se propune astăzi va aduce la masă o pizza mică".

În urmă cu câteva zile, Nicuşor Dan a fost întrebat dacă poate face o analogie între feliile de pizza și bugetele instituțiilor statului, ier şeful statului a răspuns astfel: "De ani de zile, plătim o pizza medie și mâncăm o pizza mare".

La conferinţa de joi, președintele HORA şi co-fondator al lanțului de cafenele 5 to go, Radu Savopol a atras atenția asupra mai multor scenarii de majorare a TVA-ului vehiculate în spațiul public, cel mai pesimist dintre ele vizând un TVA unic de 21%. El a precizat că incertitudinea fiscală afectează grav industria ospitalității, unde marjele de profit sunt deja reduse, iar o eventuală creștere a TVA-ului s-ar reflecta inevitabil în prețurile plătite de consumatori.

"Marjele în industria noastră nu sunt niște marje foarte mari. La cei care lucrează corect și transparent se pot vedea cifrele în zona de raportări anuale. Nu sunt niște marje mari și din cauza aceasta va fi foarte greu să absorbi din prețul final să-ți reduci din marjă ca să poți să să nu crești prețul la consumatorul final, la oaspetele nostru. În Germania a fost o creștere de 58% în preț, după ce s-a majorat TVA-ul, clientul final a plătit cu 58% mai multă decât anul precedent.

Dacă în ultimii ani de zile, uneori, am mai absorbit din preț când a mai fost o creștere la materia primă, când am mai fost la consumul electric, la gaze, nu întotdeauna am pus în preț, dar o majorare de TVA, nu mai vorbesc de impozit pe profit, de dividende și toate celelalte cred că imediat s-ar reflectat. Nu peste șase luni sau un an, eu cred că instantaneu se va reflecta în preț", a declarat Radu Savopol la evenimentul de astăzi.