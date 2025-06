Cristian Păun critică măsurile economice propuse de partide: „Să crești TVA-ul e la mintea cocoșului”. Ce soluție are pentru deficit

Profesorul de economie a explicat că majorarea TVA-ului va afecta tocmai persoanele cele mai vulnerabile ale societății. Foto: Getty Images

Profesorul de economie Cristian Păun a criticat măsurile propuse de partide pentru reducerea deficitului, care în majoritatea lor vizează creșteri de taxe. El a explicat, într-o analiză la Antena 3 CNN, că este cea mai proastă decizie care poate fi luată pentru economia României în acest moment. Cristian Păun a spus că în schimb politicienii ar trebuie să se concentreze pe măsuri de repornire a economiei, care stagnează în acest moment, iar soluția salvării de la creșteri de taxe și reducerii deficitului este absorbția fondurilor europene. Profesorul de economie a spus că absorbția în acest moment este de „râsul lumii” și la fel ca fenomenul evaziunii fiscale și această chestiune ține tot de siguranța națională, în opinia sa.

Partidele au propus o serie de măsuri fiscale în timpul discuțiilor cu Președintele Nicușor Dan, potrivit surselor Antena3 CNN. Aproape toate vizează, într-o formă sau alta creșteri de taxe. De pildă, o taxă de solidaritate pentru veniturile care depășesc un anumit nivel, introducerea impozitului progresiv, CASS pentru pensiile mari, creșterea TVA, impozite mai mari pe profit și dividende, creșterea accizelor dar și impozitarea câștigurilor din criptomonede.

„Sunt cumva ciudate. Încep cu ce nu ar trebui să înceapă. Orice măsură de redresare economică din România ar trebui să înceapă cu orice altceva decât cu taxe. Nu e momentul acum, conjuctura economică e una foarte precară, e foarte sensibilă, stagnează economia reală, nu avem nicio garanție fermă din partea politicienilor că cu taxe mai mari pentru mediul de afaceri vor apărea și ajustările și reformele mai accelerat decât au apărut în ultima perioadă.

Impozitele au mai crescut în ultimii doi ani, chiar consistent pe mediul de afaceri, dar nu am văzut deficit mai mic și nici reforme mai accelerate.”, a explicat Cristian Păun la Antena 3 CNN.

Profesorul de economie a explicat că majorarea TVA-ului va afecta tocmai persoanele cele mai vulnerabile ale societății.

„Chiar dacă vorbim de o aliniere a cotelor de TVA pentru că vorbim de TVA la alimente, medicamente și alte produse sensibile e tot o majorare de TVA, mai ales o majorare care îi afecteaă pe cei săraci, cei cu venituri mici și pe bătrâni, care cheltuiesc mai mulți bani pe medicamente.

Trebuie să existe o cotă de TVA chiar zero pe anumite produse din acestea de bază așa cum există în toată țările care au într-adevăr un program pentru cei în nevoie, pentru cei săraci pe care trebuie să îi protejăm și cel mai bine ar fi să îi protejăm prin cote de TVA mai reduse care fac parte coșul zilnic al acestor categorii sociale. Deci nu aș mări TVA-ul acolo și tot o mărire de taxe e și asta chiar dacă tu uniformizezi cotele”, a spus el.

Fiscul nu e pregătit pentru o impozitare progresivă

Impozitarea progresivă este o măsură dorită de social-democrați, care spun că suntem printre ultimele țări din UE care au cotă unică și argumentează că sistemul de taxare progresivă este mai echitabil, însă profesorul de economie a explicat că Fiscul nu ar avea cum în acest moment să facă față acestui sistem.

„Impozitul progresiv e o pacoste pentru România la cum arată Fiscul azi, el n-are grijă de 600 de companii, apoi să-i mai punem în cârcă vreo 6 milioane de contributori care vor trebui să completeze, toți, declarația unică, iar ne apucăm să facem drumuri pe la Administrațiile FIscale cu chitanțe, sistemul nu e pregătit să facă azi acestui tip de impozit

Trebuie să facem cumva să repornim economia. Politicienii trebuie să se gândească la soluții de repornire a economiei reale și în niciun caz reporniarea economiei nu se face prin taxe mai mari.”, a spus Cristian Păun.

Soluția pentru reducerea deficitului: fondurile europene

În opinia profesorului de economie, soluția pentru reducerea deficitului este una simplă și la îndemână: absorbția fondurilor europene.

„Nu se spune nimic despre banii ăia europeni. Acolo blocajul e total, iar sumele pe care nu le-am absorbit și pe care le avem încă de absorbit, vreo 50 de miliarde de euro, sunt consistente și ne-ar salva în bună măsură de la orice altă creștere de taxe în perioada următoare. Eu nu înțeleg de ce e este acest blocaj mai ales pe fondurile europene clasice, de coeziune, unde absorbția e una de râsul lumii, de 10% în 5 ani, este o întârziere care pune în pericol de siguranța națională, dacă tot vorbim de CSAT când vine vorba de evaziunea fiscală.

Sunt mult mai multe măsuri unde ar trebui să vedem un plan concret, niște acțiuni puse pe hârtie. Sigur, politicianului îi este foarte simplu, ce știe? Știe să crească taxele, e la mintea cocoșului, e calea ușoară. Pentru politicieni și reformele și alte cele sunt mai greu de făcut, dar cetățenii nu așteaptă taxe mai mare, așteaptă politicieni mai implicați, mai responsabili și care știu ce fac, ce vorbesc, și au cât de cât habar de toate aceste probleme care s-au acumulat în această perioadă”, a explicat Cristian Păun.

O măsură cu care însă Cristian Păun s-a arătat de acord este privatizarea companiilor Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Portul Constanța și Salrom, propusă de USR, potrivit surselor Antena 3 CNN.

„Da, este o idee foarte bună partea de privatizare și chiar am mers mai departe și am spus că această privatizare dacă se face, pentru că e vorba de cumpărare de pachete de acțiuni foarte importante ca sume, azi avem pilonul II de pensii și am putea să asigurăm prin facilități fiscale ca în bună măsură banii noștri să nu mai meargă către titluri de stat, ci către aceste companii, care odată devenind acționari la ele, noi avem garanția unei pensii în viitor mult mai mare decât investind în titlurile de stat.

N-are ce să facă statul în aceste companii decât să le umple cu Consilii de Administrații pe care le vedem azi și ce fac ele cu acele salarii”, a spus profesorul de economie.

Deocamdată partidele pro-europene, care poartă discuții la Palatul Cotroceni nu Președintele Nicușor Dan, pentru a stabili măsurile fiscale care vor fi luate de viitorul Guvern nu au ajuns la un consens, potrivit surselor Antena 3 CNN. Președintele Nicușor Dan confirmat miercuri, în prima conferință de presă la Cotroceni, că încă nu s-a convenit nimic pe măsurile cu impact bugetar și că în ce îl privește, toate discuțiile pornesc de la ideea că nu va crește TVA.