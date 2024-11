Tucker Carlson a povestit că a fost atacat de un demon în timp ce dormea: „M-a mutilat. Am urme de gheare”

Tucker Carlson susține că a fost „mutilat” de un demon în urmă cu un an și jumătate. FOTO: Hepta

Celebrul jurnalist american Tucker Carlson susține că a fost „mutilat” de un demon în urmă cu un an și jumătate, în timp ce dormea. El mai afirmă că în urma atacului s-a ales cu răni, transmite The Guardian.

Carlson a făcut afirmația în într-un viitor documentar, „Christianities?”. Susținătorul lui Trump a fost întrebat dacă crede că „prezența răului îi determină pe oameni să-și pună întrebări despre prezența binelui”.

„Asta mi s-a întâmplat mie. Am avut o experiență directă cu el”, a spus Carlson.

„Am fost atacat în timp ce dormeam”

Întrebat dacă se referă la jurnalism, Carlson a răspuns: „Nu, în patul meu, noaptea. Am fost atacat în timp ce dormeam cu soția mea și cei patru câini ai mei și am fost mutilat.”

Carlson, care a spus că încă are cicatrici, a mai afirmat că atacatorul său a fost un „demon”. El a adăugat: „Sau de ceva nevăzut care mi-a lăsat urme de gheare”.

El a spus că în momentul atacului dormea.

„Eram total confuz, m-am trezit și nu puteam respira și am crezut că mă voi sufoca. Am ieșit afară să mă plimb și apoi am intrat înapoi în casă și soția și câinii mei nu s-au trezit. Și au un somn foarte ușor. Și apoi aveam aceste dureri groaznice pe cutia toracică și pe umăr, și eram doar în boxeri și m-am dus și am aprins lumina în baie, și aveam patru urme de gheare pe fiecare parte sub brațe și pe umărul stâng. Sângeram”, a mai povestit jurnalistul.

El a adăugat că i-a povestit întâmplarea unui asistent, un creștin evanghelic, care i-a spus: „Așa se întâmplă, oamenii sunt atacați în patul lor de demoni”.

„O experiență transformatoare”

Carlson nu a spus unde a avut loc atacul, dar l-a numit o „experiență transformatoare”, care l-a făcut „să-și dorească să citească Biblia”.

Carlson, care a fost concediat de la Fox News după ce compania a plătit peste 787 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces cu Dominion Voting Systems pentru declarații false și teorii ale conspirației despre alegerile din 2020, îl susține pe Donald Trump în procesul de campanie.

El s-a adresat unui miting în Georgia săptămâna trecută, spunându-le susținătorilor lui Trump că posibila revenire a candidatului la Casa Albă este ca un tată care se întoarce acasă.

„Nu este răzbunător. Își iubește copiii. Oricât de neascultători ar fi, el îi iubește, pentru că sunt copiii lui. Locuiesc în casa lui. Dar este foarte dezamăgit de comportamentul lor. Și va trebui să le spună asta. Când tata ajunge acasă, știi ce spune? Ai fost o fată rea. Ai fost o fetiță rea și primești o bătaie zdravănă acum”, a mai spus Carlson.