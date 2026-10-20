Ucraina dezvoltă rachete antiaeriene pentru a doborî dronele Shahed, care vor costa mai puțin de 20.000 de dolari per lansare

Finanțarea pentru rachete a început în 2024, dar fabricarea unei rachete durează chiar mai mult decât fabricarea unei drone interceptoare. Foto: Profimedia Images

Ucraina derulează de mai mulți ani un program de dezvoltare a unor rachete sol-aer ieftine, care să coste cel mult 20.000 de dolari fiecare, a declarat Andrii Hrițeniuk, directorul platformei de startup-uri Brave1, potrivit Business Insider.

Mai multe companii au testat prototipuri în cadrul acestui program, iar Kievul „se pregătește să trimită două dintre aceste companii în luptă”, a declarat Hrițeniuk într-un interviu video publicat joi.

El și-a exprimat speranța că o a treia companie va ajunge în curând într-un stadiu similar.

Hrițeniuk a spus că unii dintre acești producători au reușit să reducă prețul la 10.000 de dolari pentru fiecare rachetă, deși programul a stabilit un plafon strict de 20.000 de dolari pentru fiecare lansare.

„Este semnificativ mai ieftină decât o dronă Shahed. Chiar dacă ai nevoie de două sau trei rachete, costul este tot de câteva ori mai mic decât cel al unei drone Shahed”, a declarat Hrițeniuk, referindu-se la acest plafon.

Hrițeniuk a spus că programul a fost lansat de Brave1 sub forma unei competiții între companiile ucrainene, pentru a „crea cele mai ieftine sisteme de rachete antiaeriene posibile”.

„Finanțarea pentru rachete a început în 2024, dar fabricarea unei rachete durează chiar mai mult decât fabricarea unei drone interceptoare”, a adăugat el.

Rachetele ar fi mai ieftine decât dronele

Un plafon de preț de 20.000 de dolari ar face ca aceste rachete ucrainene să fie chiar mai ieftine decât AGR-Falco Advanced Precision Kill Weapon System, o rachetă americană neghidată de 70 mm, echipată cu un kit de ghidare laser.

Acestea costă aproximativ 30.000-35.000 de dolari fiecare și erau folosite în mod tradițional ca rachete aer-sol, dar au fost adaptate pentru apărarea antiaeriană în Ucraina. Cea mai ieftină rachetă sol-aer standard a SUA este Stinger, lansată de pe umăr, care costă aproximativ 120.000 de dolari pe unitate.

Eforturile Ucrainei de a reduce costurile apărării antiaeriene reprezintă un răspuns la flotele numeroase de drone de atac Shahed folosite de Rusia, care sunt mai ieftine de produs decât rachetele obișnuite. Oficialii ucraineni au estimat că o dronă rusească Geran-2 costă, de exemplu, 70.000 de dolari, în timp ce dronele cu propulsie cu reacție, precum Geran-3, costă cel puțin 100.000 de dolari.

Kievul folosește o rețea de apărare stratificată, care include echipe dotate cu mitraliere, drone interceptoare de tip cvadricopter și sisteme de război electronic, pentru a combate aceste drone, pe care Rusia le poate lansa cu sutele într-un singur atac.

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Însă Moscova folosește tot mai mult drone Geran cu propulsie cu reacție, care zboară prea repede pentru ca dronele interceptoare obișnuite și echipele de trăgători să le poată urmări. Un nou sistem de cartografiere a terenului bazat pe inteligență artificială, identificat pe unele drone Geran, a stârnit, de asemenea, îngrijorări că Rusia ar putea în curând să ocolească bruiajul electronic ucrainean.

Alternativa Ucrainei a fost utilizarea rachetelor de apărare antiaeriană, precum AIM-9 Sidewinder, lansată din aer, care poate costa aproximativ jumătate de milion de dolari pentru fiecare lansare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei luni că țara sa lucrează la un „program de rachete de mici dimensiuni”, ca răspuns la dronele Geran cu propulsie cu reacție.

„Există mai multe tipuri. Vom vedea cu siguranță rezultatul în această lună. Spre final, în a doua jumătate a acestei luni”, le-a spus el reporterilor în cadrul unei conferințe de presă.

În septembrie, Hrițeniuk i-a declarat lui Jake Epstein, de la Business Insider, că mai multe companii ucrainene integrau, de asemenea, inteligența artificială în sistemele de rachete de atac și înregistrau „primele succese”.