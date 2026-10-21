Noi reguli europene pentru zborurile anulate sau întârziate: Formular unic și banii înapoi în cel mult 14 zile

1 minut de citit Publicat la 12:01 21 Oct 2026 Modificat la 12:01 21 Oct 2026

O pasageră așteaptă într-un aeroport să se îmbarce în avion. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pasagerii din întreaga Uniune Europeană vor putea cere mai ușor rambursarea banilor atunci când călătoria cu avionul le este perturbată, după ce Parlamentul European a aprobat, cu o largă majoritate, noi reguli pentru protejarea drepturilor călătorilor, scrie Euronews.

Cei afectați vor putea solicita rambursarea folosind un formular standard, care va fi disponibil pe site-ul Comisiei Europene în toate limbile oficiale ale UE și va putea fi folosit pentru toate tipurile de transport.

Noile reguli prevăd că pasagerii au dreptul la rambursarea integrală a banilor în cel mult 14 zile, inclusiv atunci când rezervarea a fost făcută printr-un intermediar, cum ar fi o agenție de turism sau o platformă online.

Până acum, responsabilitatea intermediarilor în procesul de rambursare nu era suficient de clară.

Dacă intermediarul nu returnează banii în termenul prevăzut, compania aeriană va fi obligată să intervină și să facă plata direct către pasager.

„Punem drepturile cetățenilor noștri înaintea profiturilor companiilor aeriene”, a declarat eurodeputatul socialist italian Matteo Ricci, responsabil de acest dosar.

Noile reguli întăresc și drepturile persoanelor cu dizabilități. Atunci când este necesar, persoana care le însoțește va putea călători gratuit cu avionul, așa cum se întâmplă deja în cazul transportului cu autobuzul, trenul sau vaporul.

Regulamentul a fost adoptat cu 652 de voturi pentru, două împotrivă și opt abțineri.

Noile prevederi vin după o reformă mai amplă a drepturilor pasagerilor aerieni, adoptată în iulie, care a simplificat procedurile de rambursare și a stabilit că prețurile afișate online de companiile aeriene trebuie să includă și un bagaj de mână gratuit.