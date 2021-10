Beneficiile sistemului de pensii administrate privat

Până la pensionare ai dreptul:

să alegi fondul de pensii administrat privat în funcție de performanțele administratorului acestuia de a-ți investi pe termen lung banii;

să transferi plata contribuțiilor şi contribuțiile trecute la un alt fond de pensii administrat privat.

După pensionare ai dreptul:

să utilizezi activul personal pentru încasarea pensiei private;

să primeşti sub forma unei plăţi unice, suma acumulată pentru pensia privată, în anumite cazuri excepţionale, prevăzute de legislaţie;

să beneficiezi în continuare de administrarea activelor din care este plătită pensia ta.

DE REȚINUT: Dacă eşti participant la Pilonul II, dreptul tău la o pensie privată se naşte odată cu îndeplinirea condițiilor de pensionare în sistemul de pensii publice. Poți urmări evoluția contribuțiilor tale la fondul de pensii administrate privat - Pilon II cu ajutorul contului on-line pus la dispoziție de administratorul fondului tău.

Persoanele care plătesc contribuţii de asigurări sociale (C.A.S.) pot beneficia atât de pensie publică (numită şi „pensie de la stat”), cât şi de pensie administrată privat, în funcţie de valoarea C.A.S.-ului plătit în decursul anilor, până la vârsta de pensionare. O parte din contribuţiile virate către stat, din veniturile salariale brute, se direcționează către fondurile de pensii administrate privat.

După pensionare, pensia privată va fi încasată, sub forma unei sume plătite periodic participantului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public de pensii. Pensia se plăteşte participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială, sau reprezentantului legal al acestuia, numai după atingerea vârstei legale de pensionare. Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite legal poate primi direct banii strânşi în contul de pensie privată sub forma unei plăţi unice. La fel se poate proceda şi în caz de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii. În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensie privată, beneficiarilor (moştenitorilor participantului) li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

Drepturile beneficiarilor sunt aceleaşi cu cele ale participanţilor pe care îi moştenesc. Beneficiarul are dreptul, după caz, la cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii, sau la plată unică, dacă nu are calitatea de participant.

În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, stat membru U.E. sau aparţinând Spaţiului Economic European, participantul păstrează dreptul la pensia privată obținută în cadrul schemelor de pensii private din România şi aceasta se plăteşte acestuia sau beneficiarului său, după caz, în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor şi a cheltuielilor aferente plăţii.

Ghidul participantului la sistemul de pensii administrate privat Pilon II