Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici. Zodiile care îşi întâlnesc sufletul pereche şi zodiile care se despart

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, la Adevăruri ascunse, horoscopul dragostei în 2024, ocazie cu care a arătat care sunt zodiile care îşi întâlnesc sufletul pereche şi zodiile care se despart, în acest an.

Sursa foto: antena3.ro

Anul ăsta 2024, cu valoarea lui opt, că am vorbit de multe ori despre anii cu cifre pare 2, 4, 6, 8...Sunt ani cu bine și mai puțin bine. Adică pentru unii, care își doresc o uniune, o căsătorie și sunt în căutare, se favorizează. Pentru cei care sunt deja, într-un cuplu, într-o căsătorie, și au început de cu 2 ani în urmă, să apară disensiuni, e an de ruptură.

Deci opt e o cifră a extremelor. Pe o parte îți dă, dar pe partea cealaltă își ia, dacă nu corespunzi și nu te încadrezi. Și întotdeauna a da și a lua nu e valabil numai pentru o zodie sau pentru alta. Sunt unele care intră sub o incidență mai serioasă, de uniune, de parteneriat dar, fiind un an opt, oricine poate să facă o uniune nouă. Oricine care nu are alte obligații.

Anul acesta este anul care nu acceptă minciuni și jumătăți de măsuri. Am spus că opt e răzbunător, orice ai face cu gânduri necinstite, cu pizmă, cu ură, cu dușmănie.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Pentru Berbec, 2024 e an fluctuant, în ceea ce privește relațiile amoroase. Pentru că în tot ce faceți, vă ia valul influențelor emoționale, și nu întotdeauna veți corespunde sau veți răspunde conform binelui vostru. Veți încerca să săriți peste cap și veți greși. Și aici puteți să vă stricați toate planurile. Sunteți populari, mai ales din primăvară. Aveți timp prielnic pentru întâlniri. Fiți interesat atunci nu numai de voi, dar și de parteneri, pentru că iulie va fi o lună bună pentru vacanță, dar și pentru dragoste. Și, practic, dacă sunteți un cuplu și încă nu ați consfințit prin taina căsătoriei, o puteți face. Nu neapărat în luna iulie, dar atunci începeți pregătirile. Pentru cei singuri, opt le promite să întâlnească o persoană care într-adevăr e acea persoană pe care voi v-o doriți, că sunteți doamne sau domni. Așa că verificați-vă și vorbele, că de multe ori voi nu sunteți în concordanță cu realitatea. Adică mai greșiți, mai călcați cu vorba strâmb și spuneți o mică minciunică. Și nu e valabil.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

În schimb, pentru Tauri, dacă vor păstra simplitatea care îi caracterizează, timiditatea și modestia, în comunicarea cu sexul opus, vor pierde niște oportunități pe care le oferă planeta Jupiter. Deci trebuie Taurul să iasă un pic din tipare, să fie mai expansiv, mai exploziv, să-și pună singur în valoare farmecul și atuurile pe care le are, și plus acea atractivitate pe care le-o conferă Venus, planeta frumuseții și a dragostei. Pentru voi, cei din Taur, toamna ar fi prielnică formării de noi relații, ori aveți un moment bun pentru transformarea relațiilor deja existente.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Gemenii ăștia, cei care sunt în parteneriat, preocuparea cuplului va fi pentru copii, nepoți, familie, casă. Deci, ca de obicei, cum au ei obiceiul lor, să se ocupe de habitat și de bucuriile celor din jur. Dar pentru cei care sunt singuri, nativii din Gemeni au oportunitatea ca în vară să cunoască persoane interesante și chiar va trebui să facă alegeri din mai multe variante. Deci oportunități multiple. Și sunteți puși în situația să alegeți voi.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul va avea ceva probleme în cuplu, mici discuții, ceva altercații, dar cu calm și liniște se pot rezolva toate. Vă veți ocupa mai mult de copii sau, cei care aveți nepoți, și de nepoți. Veți fi super mamoși. Aveți ocazia să participați la fel de fel de întâlniri, întruniri cu prieteni, cu colegi, la un concurs, la o calificare sau altceva. Primele șase luni, în schimb, să fiți siguri că nu vă vor lăsa prea mult timp să vă plictisiți, că vouă vă cam place să vă plictisiți acasă. A doua jumătate a lui 2024, va fi cu dorință mai pregnantă de a fi tu cu tine, în singurătate. Deci are Racul prima jumătate tumultoasă, epuizantă, iar după aceea, a doua jumătate, în iulie-august încolo, să stea și el, să-și încalce bateriile.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Pentru Leu, lucruri amestecate pentru cei proaspăt despărțiți. Continuă neclaritățile, iar neclaritățile mai vechi vor fi urmate de altele, mai noi. Partenerii cuplurilor bine legate, în schimb, vor avea perioade de experiențe palpitante. Exact ce le place lor, acțiune. Petreceri, serbări, deplasări, întâlniri, evenimente importante în familie. Persoanele din zodia Leu care sunt în căutare de parteneri se pot reîntâlni, acum în primăvară, cu un fost iubit. Necazul e altul: că întâlnirea asta vine cu ceva aducere aminte, cu niște răscoliri, tot felul de manifestări în suflet și veți simți că persoana cu care v-ați reîntâlnit, undeva, cândva, v-a înșelat. Și nedorind să mai fiți înșelați, veți căuta mai mult ambientul familial, și-l veți lăsa să treacă pe lângă voi, ca și cum a trecut vântul.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Energetic, Fecioara, în 2024, este în acumulare totală, în creștere, are suportul astral al universului, magnetismul crește, talentele și abilitățile sunt în posibilitatea de a fi exprimate în noi moduri. Dar cu o condiție: cei care sunt într-un cuplu, cuplurile astea se vor suda mai mult acum. Dar și cei singuri își pot găsi perechea alături de care să meargă timp mai îndelungat. Dacă nu, nu vreți, nu alegeți parteneriatul, separările voastre vor fi inevitabile. Vara este, ca să zic, pragul definitoriu pentru majoritatea zorilor.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

Balanțele care sunt singure, au parte de cuceriri, prietenii, tentații. Chiar și pentru cei care sunt într-un cuplu, undeva să spunem până în 10 ani. Balanța e întotdeauna oscilantă și dacă găsește ceva mai frumos și mai bun, decât ce are acasă, e foarte ușor să calce strâmb. Poate să calce strâmb datorită faptului că are impresia că el e chiar cel mai frumos, cel mai deștept, și Dumnezeu îi deschide lui toate porțile. Dragostea este o felie de fericire. A doua felie este tot ce înseamnă jobul. Au multe șanse, dacă-s nemulțumiți de locurile de muncă unde își desfășoară activitatea, să schimbe cu unul mai bun. Sau dacă își doresc să-și ia o mașină nouă, pot să mai ia un job sau două, atâta timp cât nu se extenuează. Dacă se extenuează, vor veni cei care îi așteaptă, adică Scorpionul.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Scorpionul îl pândește pe cel din Balanță și de multe ori îl ia la întrebări, în sensul: "tu ce ai de gând, te-ai decis? O mai vrei sau nu o vrei? Că eu am pus ochii pe ea de doi ani de zile. Dar abia acum am fost mai detașat pe treabă, la locul de muncă, și pot să mă axez pe această parteneră sau acest partener." Scorpionii au, și toamna și prima jumătate a anului, la fel de oscilantă ca la Balanțe, dar cu mult mai multe oportunități pe tot ce înseamnă job. Job-ul pentru Scorpioni va fi prioritar în prima jumătate. Pentru că cei care au o firmă, un parteneriat, vor trebui să-și selecteze un pic cine merge cu ei până la capăt. Partea a doua sunt prieteniile mai vechi ale Scorpionului. Se reînoadă și, s-ar putea, mai ales bărbații Scorpion, să fie asaltați de mai multe cereri, nu neapărat în căsătorie, ci oferte de parteneriat, până la sfârșitul anului.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

Vine o zodie care e dornică de cuceriri. Într-un an opt, preocuparea de bază a Săgetătorului va fi acumularea de bunuri materiale. Dar cum știe că nu are ce să facă cu banii fără dragoste. Are nevoie și de dragoste și are nevoie să călătorească lângă cineva iubit, apreciat. Ăștia sunt cei care sunt deja în cupluri. Și să toace niște bani. Pentru că va avea parte de mulți bani. Problema este să nu încercați să vă supraestimați puterile, pentru că, la un moment dat, și munca și goana asta după acumulare, dar și distracțiile în paralel, s-ar putea să vă epuizeze și să aveți ceva probleme. Problemele apar exact pe sistem osos la voi. O problemă cu coapsa, cu genunchiul, deci aveți grijă și nu forțați când simțiți că nu se mai poate. Totul trebuie să fie cu o măsură.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

Mergem la truditor. Truditorul are un an în care într-adevăr va culege toate recompensele muncii anterioare, din anii precedenți. E un an opt care vine să-l recompenseze pe cel care a fost harnic, care a muncit. Poate să vină cu oportunități pentru cel care vrea mai mult profesional și vrea și financiar mai mult și atunci automat încep oportunitățile pentru schimbarea locului de muncă. Capriconii singuratici au șansa, anul ăsta, că pe urmă la anul e final de ciclu și nu să mai bagă. Deci nu ratați nicio oportunitate în a-ți face un prieten, un viitor partener sau soț sau soție.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Tot ce vor face Vărsătorii anul acesta, vor face să epateze, să iasă din cotidian. Vor căuta să fie în centrul atenției. Sunt ei pe axa Leu-Vărsător. Strălucire, dar aveți grijă, nu vă uitați prea mult în oglindă că s-ar putea sa crape. Deci atenție la cucererile voastre, că vor fi de o zi, două, sau trei. Nu sunt cuceriri a la long și dacă veți înțelege treaba asta, nu vă ocupați doar de bucuria trupului. Mai trebuie să fie și bucuria sufletului, și așa cum sunteți voi, din naștere, și altruiști, oferiți și celorlalți mai multă dragoste, sau întindeți-le o mână de ajutor atunci când au nevoie.

Horoscop de dragoste în 2024, cu Mihai Voropchievici, pentru Pești

Am ajuns și la cea mai năzdrăvană zodie. Un an opt parcă seamănă cu un peștișor. Peștii vor avea senzația că toată lumea e a lor, distracții, au și ei parte de bani, că peștele e nenorocos la bani. Dar încercați în primul rând, în prima jumătate a anului, să faceți niște controale medicale, pentru că sunt ani care au trecut și le-ați dus pe picioare, le-ați tot amânat. Și anul opt nu e un an prea bun din punct de vedere al sănătății. Bun pentru dragoste, pentru bani, dar sănătatea e mai pusă la îndoială, așa că faceți-vă un control, vedeți ce probleme sunt și țineți-vă de ele.