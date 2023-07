Rusia s-a răzbunat cu rachete și drone pentru atacul Ucrainei care a avariat "Podul lui Putin"

O echipă CNN aflată la fața locului a auzit sirenele de raid aerian în jurul orei locale 2 a.m. și a văzut apărarea antiaeriană activându-se în tot orașul, pe fondul a patru explozii mari.

Reflectoarele apărării antiaeriene au luminat cerul din direcția portului.

Echipa CNN a surprins căderea unui obiect în flăcări.

Citește și: După exploziile de pe Podul lui Putin, ucrainenii s-au dezlănțuit pe rețelele sociale într-un potop de ironii

a missile attack is being launched on Odessa. In the frame, another descent of the APU missiles from the trajectory and a fall pic.twitter.com/gP3hMWK0A9