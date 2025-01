Aplicaţii care anunţă reduceri la alimente pe cale să expire. Poţi economisi până la 50%

Cu ajutorul aplicaţiilor care anunţă reduceri la alimentele pe cale să expire poţi economisi cu până la 50%. foto: Getty Images.com

În contextul scumpirilor recente, aplicațiile pentru reduceri de alimente sunt o soluție din ce în ce mai populară pentru economisirea unor sume importante. Valul de scumpiri din ultima perioadă i-a determinat pe mulți români să se orienteze spre achiziționarea produselor aflate aproape de data de expirare, care sunt disponibile la prețuri semnificativ reduse. Pe măsură ce tot mai mulți români recurg la internet pentru cumpărături, interesul pentru economii și reducerea risipei alimentare a dus la apariția unor aplicații mobile prin care pot fi cumpărate alimente aproape de expirare, la prețuri foarte avantajoase, uneori cu reduceri de până la 80%.

Ce sunt aplicațiile pentru reduceri la alimente

Aplicațiile pentru reduceri la alimente sunt platforme digitale care colaborează cu magazine și supermarketuri pentru a-ți oferi oferte exclusive pentru produsele care urmează să expire în curând. Acestea te ajută să economisești bani pe produsele alimentare și să contribui la reducerea risipei de alimente, o problemă globală din ce în ce mai importantă.

Scopul acestor aplicații este de a combate risipa alimentară, permițând vânzarea produselor care altfel ar ajunge la coșul de gunoi, la prețuri mult mai mici, în intervalul de 24-48 de ore înainte de expirare. Printr-un simplu „click”, utilizatorii pot accesa oferte de produse la reduceri semnificative, fiind notificați fie despre alimentele din frigider care urmează să expire, fie despre reducerile disponibile în magazine, cafenele sau hoteluri din apropierea lor.

Cum funcționează aplicațiile care anunță reduceri la alimente?

Aplicațiile pentru reduceri la alimente sunt foarte ușor de utilizat.

Îți creezi un cont: Te înregistrezi pe aplicație și îți setezi preferințele (de exemplu, tipuri de produse sau magazine preferate). Căutare oferte: Aplicația îți arată alimentele care au reduceri datorită apropierii datei de expirare. Achiziționezi produsele: Poți cumpăra direct prin aplicație sau poți merge la magazin pentru a ridica produsele dorite. Economisești bani: Reducerile pot ajunge până la 50%, în funcție de produs și de magazin.

Cele mai populare aplicații pentru reduceri la alimente

Bonapp.eco

Este o aplicație care le permite consumatorilor să economisească până la 80% la achiziționarea alimentelor. Prin intermediul acestei aplicații mobile, ai acces la oferte speciale de la supermarketuri, hipermarketuri, restaurante, brutării, cafenele și hoteluri. Produsele vândute prin Bonapp.eco sunt cele care altfel ar fi aruncate din cauza apropierii datei de expirare. Ofertele sunt disponibile pe baza plății prin card bancar și trebuie ridicate direct de la locațiile partenere până la închiderea magazinului, întrucât nu există livrare. În prezent, aplicația este activă doar în București, însă există planuri de extindere în alte orașe ale țării.

Munch

Munch este o platformă care permite restaurantelor, magazinelor, brutăriilor și hotelurilor să vândă la preț redus alimentele nevândute în timpul unei zile, dar care sunt încă de bună calitate. Prin aplicația Munch, poți cumpăra „Munch-uri”, pachete-surpriză care sunt oferite cu reduceri de până la 40%. Pe lângă economii considerabile, utilizatorii Munch contribuie activ la reducerea risipei alimentare. Momentan, aplicația este disponibilă doar în Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Karma

Karma este o aplicație suedeză care pune în legătură directă vânzătorii și consumatorii pentru a vinde alimentele rămase nevândute la sfârșitul zilei, la prețuri reduse. Utilizatorii primesc notificări despre reducerile disponibile la magazine, restaurante și cafenele din apropierea lor, iar produsele pot fi achiziționate la prețuri mult mai mici, pentru a evita risipa alimentară. De la lansarea aplicației, Karma a salvat aproximativ 295 de tone de alimente în ultimii patru ani.

Too Good To Go

Too Good To Go este o aplicație care vinde alimente rămase în exces la marile magazine și restaurante. Utilizatorii sunt notificați atunci când un supermarket sau un restaurant din zona lor listează produsele rămase din timpul zilei, care pot fi cumpărate la reduceri de până la 50%. Aplicația oferă și opțiunea „Magic Bag”, un pachet-surpriză care conține mai multe produse alimentare necesare pentru o masă, iar conținutul este dezvăluit abia după ce este efectuată plata. Too Good To Go are deja peste 26 de milioane de utilizatori în 14 țări.

NoWaste

NoWaste este o aplicație destinată utilizatorilor care vor să urmărească alimentele din propria cămară și frigider. Aceștia pot crea liste de alimente și pot scana codurile de bare pentru a introduce produsele în aplicație. NoWaste urmărește data de expirare a fiecărui produs și trimite notificări utilizatorilor pentru a-i ajuta să consume alimentele înainte de a ajunge la gunoi. Potrivit dezvoltatorilor, aplicația a fost creată ca răspuns la risipa alimentară, având în vedere că, doar în Marea Britanie, se aruncă anual aproximativ 4,4 milioane de tone de alimente.

Olio

Olio este o aplicație care facilitează schimbul și donarea alimentelor între membrii unei comunități pentru a reduce risipa. Dacă o familie are alimente în exces sau mâncare gătită de care nu mai are nevoie, poate să o ofere gratuit prin aplicație. De asemenea, restaurantele, cafenelele și hotelurile pot apela la Olio pentru a distribui gratuit alimentele rămase la sfârșitul zilei. Până acum, Olio a permis salvarea a 1,4 milioane de tone de alimente prin contribuțiile a peste un milion de utilizatori.

Aplicațiile care anunță reduceri la alimente sunt o soluție excelentă pentru toți cei care doresc să economisească bani și să reducă risipa alimentară. Prin utilizarea aplicațiilor precum Too Good To Go, Karma, OLIO sau No Waste, poți beneficia de reduceri de până la 50% pe produse alimentare aproape de termenul de expirare. În plus, contribuind la reducerea risipei alimentare, îți faci partea pentru protejarea mediului înconjurător.

Aceste aplicații nu doar că îți permit să economisești bani, dar contribuie și la reducerea risipei alimentare, promovând un comportament responsabil față de resursele noastre. Fie că folosești Bonapp.eco, Munch, Karma, Too Good To Go, NoWaste sau Olio, ai la dispoziție soluții simple și eficiente pentru a economisi bani în timp ce ajuți la protejarea mediului.