Peste 145 de persoane au murit după ce o barcă a luat foc în Congo

Bilanţul unui accident naval produs marţi în Congo s-a triplat, autorităţile înregistrând 148 de persoane decedate, faţă de 50 câte au fost anunţate iniţial. Sute de persoane sunt încă dispărute, scrie Sky News.

O barcă de lemn, cu motor, a luat foc în nord-vestul Republicii Democrate Congo, omorând iniţial 50 de persoane marţi. Noul bilanţ a înregistrat 148 de victime, sute de persoane fiind în continuare dispărute.

A boat catches fire in DR Congo and capsizes, leaving at least 50 people dead and 100 missing. pic.twitter.com/xesDfWvNOM