Dana Budeanu o umilește crunt pe Andreea Marin. Ce a putut să spună designerul la Verdict

”Andreea Marin a avut o perioadă foarte scurtă în viața ei în care a fost slabă și asta a fost în momentul în care a început Surprize-Surprize la TVR. După aceea, metabolismul nu a mai ajutat-o și a dobândit formele pe care le are acum.

După părerea mea, e mai bine așa decât era înainte pentru că ea nu are conformația care să-i permită real să fie o filiformă. Cu toate că este o femeie înaltă, conformația ei de la talie în jos este caracteristică unei femei cu forme.

Ea nu este o femeie care face sport, știu că a mai postat cum e la sală și cum transpiră. Da, nu, Andreea Marin merge la sală o dată la 100 de ani când trebuie să facă o promovare, nu are o rutină din asta.

Dana Budeanu: Andreea Marin ar trebui să meargă la sală!

La o conformație ca a Andreei Marin. Este necesar să mergi la sală atunci când vrei ca fundul și pulpele să-ți stea într-un fel!

În momentul în care silueta Andreei Marin a evoluat către cea de astăzi, ea a înțeles că fusta trebuie să fie sub genunchi, a înțeles niște mici trucuri vestimentare pentru care o felicit. Nu ca stil, că aici e zero barat, ca direcție e ok. Nu are stil, a trecut ca mai toate vedetele de la noi prin mai toate stilurile, ba era pe rock, ba era pe (stil) Audrey Hepburn... nu poți așa ceva”, a spus Dana Budeanu despre Andreea Marin.