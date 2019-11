Dar și Har. Profesorul Vlad Ciurea: "Vrem să facem prea multe lucruri într-o zi. E doar un pas spre agitație, stres și spre sindromul burnout"

foto- captură Antena 3

Profesorul Vlad Ciurea a vorbit la "Dar și Har" despre sănătatea creierului și ce trebuie să evităm în fiecare zi ca să ne meargă totul bine.

"Vrem să facem foarte multe lucruri într-o zi și nu reușim să le facem. Am văzut funcționari de bancă, am văzut doctori, care în timp ce lucrează, răspund și la mesaje pe WhatsApp și pe mail. Toate astea duc la scăderea puterii de concentrare. Trebuie să iau o decizie, am un dosar al unui pacient, trebuie să știu dacă se oprează sau nu, care e cea mai bună metodă, trebuie să-l conving, să-i dau o părere competentă. În acel moment n-am nevoie nici să sune telefonul, nici să mă cheme cineva că e bunica pe stradă și nu știe ce are de făcut, toate astea te disipează și nu mai ai putere să te concentrezi. Neconcentrându-te, intri în panică. E doar un pas spre agitație, stres și încă un pas spre un sindrom foarte frecvent astăzi, sindromul burnout, care arată oboseala nervoasă. Prea multe lucruri vrem să facem într-o zi".