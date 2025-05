Un satelit NASA a surprins momentul în care cel mai mare aisberg din lume se sparge

Aisbergul A23a, considerat din 2023 cel mai mare din lume, a început să piardă fragmente mari de gheață pe măsură ce pluteşte în derivă spre Georgia de Sud. Procesul de spargere generează îngrijorări privind siguranța navelor și impactul asupra faunei locale, inclusiv asupra milioanelor de pinguini care trăiesc în sanctuarul antarctic din apropiere, scrie publicaţia NDTV.

Imagini captate de satelitul Aqua al NASA, dotat cu instrumentul MODIS (Spectroradiometru de imagistică cu rezoluție moderată), arată desprinderea a mii de bucăți mai mici de gheață din partea nordică a aisbergului. Fragmentarea creează un peisaj glaciar periculos în apele din jur.

Fotografiile subliniază dimensiunea colosală a aisbergului, comparabilă cu insula Georgia de Sud, cunoscută și din istoria expediției lui Ernest Shackleton, după naufragiul navei Endurance.

