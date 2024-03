România va trece curând la ora de vară. Efectele negative cu care se vor confrunta oamenii

Pe 31 martie, România se pregătește să treacă la ora de vară. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00. Schimbarea orei aduce cu sine mai multe probleme și provoacă efecte negative în viețile oamenilor.

Sursa foto: pexels.com

Modificarea orei are loc de două ori pe an, fiind vorba despre o schimbare care, de cele mai multe ori, are un impact considerabil asupra noastră, fiindu-ne dificil să ne acomodăm cu noul orar.

Experții invocă probleme de siguranță, sănătate și climă ca principale motive pentru care ar trebui să se renunțe la schimbarea orei.

Problemele cu care ne confruntăm la schimbarea orei

Sunt persoane care se confruntă cu stres, anxietate sau chiar depresii din cauza acestei schimbări. În plus, pot apărea perturbări ale ceasului biologic, dereglări hormonale. Schimbarea orei mai poate intensifica și problemele celor care suferă de depresie și boli cardiace.

Unele studii au arătat că schimbarea orei are ca rezultat un număr crescut de atacuri de cord, accidente de circulație, accidente la locul de muncă și infracțiuni, din cauza perturbării ritmului biologic.

Este nevoie de zile și chiar săptămâni pentru ca organismul să se adapteze. Expunerea la lumină dimineața stimulează ritmul circadian. Țesuturile din tot corpul au ceasuri periferice care se sincronizează, pe baza acestor semnale, cu ceasul nostru principal din creier.

Acest ceas principal, ca răspuns la expunerea la lumină prin intermediul ochilor, este responsabil pentru declanșarea unei cascade de procese hormonale. Printre hormonii afectați se numără cei legați de stres, de gestionarea glicemiei și de semnalizarea foamei și a satisfacției.

Expunerea la întuneric ajută organismul să producă melatonină, un hormon care pregătește corpul pentru somn. Dar, ca urmare a schimbării ceasului, lumina suplimentară din timpul serii poate întârzia orele de somn, ceea ce conduce spre oboseală, stres, anxietate și nervozitate.

Locurile unde s-a renunțat la schimbarea orei

Printre acestea se numără toată Asia și cea mai mare parte a Africii. În ultimii zece ani, Azerbaidjan, Iran, Iordania, Namibia, Rusia, Samoa, Siria, Turcia, Turcia, Uruguay și cea mai mare parte a Mexicului au pus capăt acestei practici, potrivit Pew Research Center.

În Statele Unite, Hawaii și Arizona renunță la această practică, la fel ca Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane.