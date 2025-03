El este Florin, economistul din Arad care vrea în Cartea Recordurilor: Are un muzeu cu 5.000 de componente IT şi calculatoare

Calculatoare şi componente IT de pe toate continentele se găsesc în colecţia de aproximativ 5.000 de piese a lui Florin Mărcuş. Sursa foto: Florin Mărcuș/ retroit.ro

Calculatoare şi componente IT de pe toate continentele, dintre care unele rare, se găsesc în colecţia de aproximativ 5.000 de piese a lui Florin Mărcuş, un economist care şi-a amenajat un muzeu într-o clădire din centrul oraşului Arad şi care speră să intre în Cartea Recordurilor cu cele 2.500 de procesoare pe care le-a adunat în ultimii ani, potrivit Agerpres.

Florin Mărcuş a descoperit computerul la sfârşitul anilor '80, când s-a înscris la un club tematic de la Casa Pionierilor, iar de atunci pasiunea pentru tehnologie i-a tot crescut şi a uitat de visul său de a deveni aviator.

„Era magic ce puteai face pe un computer, chiar şi unul românesc şi cu sistem Basic, nu Windows, care a apărut mai târziu. Vă daţi seama, pe atunci noi ne jucam cu puşcă cu dopuri, cu maşinuţe de fier, iar partea de electronică era ceva nou. Mi-am dorit foarte mult să am un computer acasă, dar mi-am permis unul abia când am fost student, la începutul anilor 2000”, a povestit, pentru Agerpres, Florin Mărcuş.

› Vezi galeria foto ‹

Arădeanul a început să colecţioneze relicve ale tehnologiei după ce s-a angajat la un service de calculatoare. Multe piese vechi care erau schimbate cu unele noi urmau să fie aruncate, însă pe Florin nu-l lăsa inima să vadă risipa. Aşa că a tot dus acasă componente şi computere vechi până când nu a mai avut loc unde să le depoziteze. Şi-a dat seama, prin 2009, că este un adevărat colecţionar şi a început să se comporte ca unul, pentru că schimba piesele cum alţii schimbă timbrele sau monedele vechi.

„Am luat legătura cu pasionaţi din toată lumea”

„Am organizat pe categorii tot ce aveam şi m-am apucat serios de colecţionat. Am luat legătura cu pasionaţi din toată lumea, ne-am format grupuri de discuţii în care aflăm ce piese sunt disponibile şi astfel le procur pe cele pe care mi le doresc. Nu este chiar ieftin, practic de ani de zile îmi investesc aproape toţi banii câştigaţi din salariu în această pasiune. Am plătit de la câţiva euro, la câteva sute de euro pentru fiecare piesă, doar 10% din tot ce am reprezintă donaţii, restul este cumpărat”, a povestit colecţionarul.

Pentru că unele calculatoare pe care le deţine sunt vechi şi rare, s-a gândit că un muzeu le-ar oferi ocazia şi altor pasionaţi să le admire. Iniţial, a amenajat o expoziţie într-un spaţiu de vreo 70 de metri pătraţi, iar surpriza a fost să constate că îi trec pragul curioşi din toată lumea, oameni care aflaseră de el pe internet.

Intrarea la muzeul din centrul Aradului este gratuită

Cum nu doar interesul era mare, dar şi colecţia crescuse considerabil, de anul trecut a mutat muzeul într-un spaţiu de 300 de metri pătraţi aflat în Piaţa Avram Iancu. Intrarea a fost mereu gratuită şi aşa va rămâne, conform colecţionarului, care cere doar ca vizitatorii să se programeze înainte pe pagina muzeului „Retro IT”.

Printre relicvele ce pot fi descoperite se numără un calculator mecanic de dobânzi bancare din anul 1870, primul calculator portabil din lume (1981), primul laptop din lume (1982), primul procesor lansat pe piaţă (1971) şi numeroase calculatoare din anii '70. Are în colecţie şi componente de la computere NASA, de la sateliţi sau sonde spaţiale şi chiar de la avioane F-16.

Muzeul de istoria calculatoarelor are o secţiune dedicată computerelor româneşti. "În ultimii ani, focusul meu a fost pe calculatoare româneşti, pentru că puţini ştiu că în ţara noastră se produceau în câteva fabrici până la mijlocul anilor '90, cum ar fi la Bucureşti, Cluj sau Timişoara", a spus arădeanul.

De altfel, el lucrează în prezent la un catalog al calculatoarelor româneşti, care va fi lansat în acest an. Crede că va fi util nu doar pentru pasionaţi, ci şi şcolilor sau facultăţilor.

Muzeul mai cuprinde 300 de plăci video, sute de telefoane mobile din primele generaţii, telefoane fixe, televizoare foarte vechi şi o serie de echipamente electronice vechi şi rare.

A făcut demersuri pentru recunoaştere în Cartea Recordurilor a colecției sale de 2.500 de procesoare de computer

Mândria lui Florin Mărcuş este colecţia sa de 2.500 de procesoare de computer, care crede că ar putea fi declarată cea mai mare din lume. De altfel, a făcut deja demersuri pentru recunoaştere în Cartea Recordurilor, iar solicitarea de începere a procedurilor i-a fost acceptată. Drumul va fi însă lung, pentru că are de trecut o serie de etape şi are de făcut multe documentaţii.

Vizitatorii muzeului "Retro IT" nu sunt doar pasionaţi, ci şi curioşi sau nostalgici. Vin şi elevi organizaţi de şcoli sau studenţi mai ales de la facultăţi de profil.

"Copiii sunt uimiţi să descopere cum arătau calculatoarele vechi, unele mari cât un dulap, se întreabă cum funcţionau fără internet, cum de aveau ecrane doar alb-negru. Pentru ei, totul este un şoc, iar eu încerc să le explic mai puţin partea tehnică şi mai mult poveştile legate de piesele din expoziţie", spune proprietarul muzeului.

„Am organizat expoziţii în ţară”

Arădeanul îşi poartă o parte din colecţie şi la expoziţii, uneori fiind nevoie de un camion pentru a transporta mii de componente.

„Am organizat expoziţii în ţară pe cont propriu, dar am fost şi în calitate de invitat la diverse evenimente. Sunt deschis mereu la astfel de colaborări, chiar dacă nu este uşor să transporţi mii de piese. Satisfacţia mea este să văd admiraţia pe chipul oamenilor, curiozitatea lor şi, nu în ultimul rând, vreau să promovez istoria IT, pentru că este plină de lucruri neştiute pentru majoritatea oamenilor”, afirmă Florin Mărcuş.

Majoritatea computerelor „antice” pe care le are sunt funcţionale, iar pe unele le porneşte de dragul vizitatorilor curioşi.

„Scopul meu este să le fac funcţionale şi pe celelalte, lucrez la asta, adun componentele necesare reparaţiilor. Este un efort constant, care cere timp şi bani, dar fiecare proiect finalizat este un câştig pentru a conserva istoria acestor piese care au pus bazele tehnologiei moderne”, a încheiat colecţionarul din Arad.