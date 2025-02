„Banditul tortului”, viral pe internet: Un oposum s-a furișat într-o casă și a mâncat o prăjitură întreagă, apoi i s-a făcut rău

„Banditul tortului”, oposumul care a ajuns viral după ce a mâncat întregul desert. Sursa foto: Nebraska Wildlife Rehab

Un agent imobiliar din Omaha, Nebraska, a primit recent un musafir neașteptat - un oposum înfometat care a mâncat întregul tort tuxedo cu mousse de ciocolată pe care îl cumpărase recent.

Kim Doggett a ieșit afară duminica trecută și a găsit tortul de ciocolată pe podeaua verandei din spate, urme de labe maro pe noua canapea bej și un oposum gâfâind întins pe ea.

Acum, fanii au inundat pagina Nebraska Wildlife Rehab, unde oposumul a fost internat pe 10 februarie, cu mesaje de susținere pentru „Banditul tortului” viral care a mâncat întregul desert.

„Cu toții am trecut prin asta, fată”, a spus o persoană sub postarea de pe Facebook a serviciului de salvare a animalelor sălbatice.

„Este un oposum pe canapeaua ta”

Mai devreme în acea seară, Doggett i-a cerut fiului ei să ducă afară, pe terasă, bilele cu unt de arahide făcute în casă, deoarece frigiderul lor era plin.

„Pur și simplu am rămas fără spațiu”, a spus Doggett. „Iar pe timp de iarnă, funcționează foarte bine, pentru că nu trebuie să încerci să trântești totul acolo. Poți să o așezi pe terasa din spate.”

După ce a deschis ușa, fiul ei a închis-o rapid și a refuzat să mai iasă. „Este un oposum pe canapeaua ta”, i-a spus Hayden Doggett, în vârstă de 22 de ani. Mama lui nu l-a crezut la început.

„Chiar am crezut că-și bate joc de mine, așa că m-am dus și am aprins lumina, am deschis ușa și m-am gândit: „Vai de mine””, a spus Kim Doggett. „Apoi mi-am zis: „Oh, a mâncat tortul de la Costco”. Toată chestia aproape că stătea pe jos lângă canapea.”

Cele două au încercat să alunge oposumul, dar fără succes, ea a început să se gândească dacă ciocolata ar fi putut fi otrăvitoare pentru animal. Kim Doggett a sunat apoi la American Humane Society, care a recuperat și transportat animalul pentru a fi evaluat.

„A fost norocoasă că a fost prinsă în flagrant delict”

Consumul întregului tort a salvat probabil viața oposumului, a declarat Nebraska Wildlife Rehab. „Banditul tortului” este în prezent tratat atât pentru obiceiurile sale alimentare recente, cât și pentru toxicitatea la plumb fără legătură cu acestea.

„Se pare că a fost norocoasă că a fost prinsă în flagrant delict, pentru că i-a permis să vină la spitalul nostru și să fie diagnosticată cu ceea ce poate deveni o afecțiune fatală la animalele sălbatice”, a declarat Laura Stastny, directorul executiv al grupului, pentru CNN.

De la admiterea sa, organizația a creat tricouri cu „Cake Bandit” (n.r. Banditul Tortului) pe față, iar pe spate cu nota de admitere la reanimare a animalului: „Opossum a fost adus pentru că a mâncat un tort de ciocolată Costco întreg. Gâfâia mult, însă era mobil și alert”.

„Ne-am gândit să sărbătorim cel mai dulce scandal al săptămânii cu un tricou personalizat Opossum Cake Bandit, care sprijină, de asemenea, misiunea noastră de a salva animalele sălbatice native și de a contribui la mai multe povești de succes ca a ei”, a declarat Nebraska Wildlife Rehab într-o postare pe Facebook.

Se așteaptă ca oposumul să se recupereze complet și va fi returnat în habitatul său natural în câteva săptămâni, a spus Stastny.

„Suntem optimiști cu privire la viitoarea ei eliberare, dar probabil că va fi spre sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie înainte de a fi eliberată în sălbăticie”, a adăugat ea.