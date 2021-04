Mihai de la 3 Sud Est, despre concerte cu participanți fără mască: Eu cred că din luna iunie începem evenimentele

"Mi se pare un lucru foarte bun. Trebuie să ne vaccinăm ca să putem să facem astfel de evenimente. Știți cum e cu testele rapide, că pot apărea probleme, pot da eroare. Cu vaccinul este mult mai sigur, să putem să dăm drumul, odată, la viață, la normalitate.", spune Mihai Budeanu, membru al formației 3 Sud Est.

"Noi artișții am fost cei mai afectați (n.r. de pandemie). Și cred că aceste evenimente sunt binevenite.

Eu m-am vaccinat. Eu am făcut și boala, chiar forma foarte gravă, am stat la ATI, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să fiu astăzi în viață. Cred că e singura soluție, în momentele acestea cumplite de pandemie, să ne vaccinăm, ca să putem să avem o viață reală.

Eu cred că undeva în luna iunie o să începem evenimentele. Un pic timid, dar eu zic că vor fi evenimente începând din luna iunie. Și sperăm să continue, iulie, august. Să mergem cât mai mult posibil, adică să dăm drumul la tot.

Îmi e dor de evenimente, pentru că noi așa simțim publicul. E foarte greu să ții evenimente online. Dacă publicul nu îl ai aproape de tine, să cânte fiecare vers, nu e ok pentru noi, ca artiști."

Persoanele vaccinate cu ambele doze vor putea merge fără mască la teatru şi la operă

Persoanele vaccinate cu ambele doze vor putea merge fără mască la Opera Națională și la Teatrul Național din București. Este vorba despre un proiect pilot care va fi implementat în luna mai în cele două instituții culturale.

România se pregăteşte pentru reluarea evenimentelor culturale cu participarea publicului.

Până atunci va fi implementat un proiect pilot (ce va începe în luna mai) la Opera Naţională şi la Teatrul Naţional din Bucureşti. Spectatorii vor putea participa la spectacole fără a purta mască de protecţie.

"Am analizat punct cu punct propunerile prezentate în urmă cu o săptămână, atunci când proiectul de redeschidere a sălilor de teatru, de spectacole și cinematografe a devenit public. Am convenit ca persoanele vaccinate cu a doua doza de rapel să nu mai fie obligate să poarte mască.

Avem rezultatele studiilor facute în mai multe țări europene, unde s-au organizat spectacole, care au arătat că în cazul imunizarii complete a participanților nu au fost semnalate cazuri de infecţie cu SARS CoV 2.

Aș vrea ca proiectul pilot de la București să fie un succes și să putem redeschide sălile de spectacole în întreaga țară", a anunțat Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

