„Am un secret nebun. Cumnata mea mi-a spus că iubitul ei va veni să mă ajute la curățenie. Totul s-a petrecut brusc. A fost ca o explozie! Acum eu am și un copil. Eu ce mă fac?"

O femeie îi cere sfatul lui Deidre, experta în relații pentru The Sun, în legătură cu un secret care i-a distrus familia: „M-am mutat cu prietenul meu acum cinci ani chiar înainte ca fiul nostru să se nască. Casa nouă era un dezastru, iar sora prietenului meu a spus că iubitul ei va veni să ne ajute cu curățenia din grădină. Când l-am cunoscut, am rămas șocată: era cel mai atrăgător bărbat pe care l-am văzut vreodată. La câteva luni după ce ne-am cunoscut mi-a mărturisit că mă vrea din prima clipă în care m-a văzut. Am început o relație amoroasă.

Viața sexuală cu soțul meu s-a terminat la un an după nuntă, și nu apărut să-l deranjeze. Anul trecut am rămas însărcinată, iar fetița pe care am născut-o are acum trei luni. Soțul meu nu pare suspicios, dar eu am știut din prima că nu este copilul lui. Amantul a acceptat faptul că fetița este a lui, dar mi-a spus că niciodată nu vom fi mai mult decât acum. I-am spus că ar trebui să nu mai facem sex, dar a început să se joace cu mine, să flirteze cu prietena mea și să devină gelos. Nu îmi mai iubesc soțul. Am vrut să plec dar am zi că este mai bine pentru copii să rămân".

Consiliera pe probleme de relații a publicației The Sun i-a sugerat tinerei să renunțe la viața sa dublă și să discute deschis cu soțul ei.