Descoperire-șoc: "mama" copiilor surprinși de erupția Vezuviului sub o scară în Pompei era, de fapt, bărbat

Mulajul în ipsos ce înfățișează, aparent, o familie patru persoane ucise într-o casă din Pompei de erupția Vezuviului în anul 79 a produs recent o surpriză puternică în lumea științei, după o serie de analize ADN, relatează The Guardian.

Acest mulaj și altele asemănătoare au fost realizate de arheologi pe baza urmelor prezervate în cenușă și piatră ponce, după catastrofa de acum aproape 2000 de ani, notează The Guardian.

Potrivit sursei citate, oamenii de știință din Italia, Germania și SUA au detaliat într-un nou studiu, publicat în Current Biology, modul în care au extras ADN nuclear și mitocondrial antic din eșantioane de fragmente osoase amestecate cu ipsos provenind din Pompei.

Eșantioanele au fost prelevate din 14 mulaje în curs de restaurare, dintre care cinci au fost studiate în detaliu.

Studiul a inclus trei dintre cei patru indivizi găsiți la piciorul scărilor unei clădiri bogat decorate, denumită Casa Brățării de Aur.

DNA analysis rewrites the stories of people buried in Pompeii | New Scientist | Genetic analysis of five individuals preserved as plaster casts in the ruins of Pompeii contradicts established beliefs about the people and their relationships. https://t.co/Ccf3OnlJVY