Simbolul ascuns pe sicriele egiptene. Legătura între Calea Lactee și Zeița Cerului

Deși ideea asocierii zeiței cu Calea Lactee nu este nouă pentru egiptologi, confirmarea din partea unui astronom este binevenită. Foto: Getty Images

Picturi stelare descoperite pe sicrie și în morminte egiptene antice sugerează că zeița cerului, Nut, era strâns legată de galaxia Calea Lactee, potrivit unui nou studiu realizat de un astronom, citat de Live Science.

Deși egiptologii bănuiau de multă vreme această conexiune, cercetarea recentă aduce o susținere suplimentară, de data aceasta din perspectiva unui specialist în astrofizică.

Or Graur, profesor asociat de astrofizică la Universitatea din Portsmouth (Marea Britanie), a analizat 125 de reprezentări ale zeiței Nut pe pereți de morminte și sicrie vechi de până la 5.000 de ani. Unele dintre aceste picturi sunt remarcabile prin detaliile lor neobișnuite, se arată în studiul publicat pe 30 aprilie în Journal of Astronomical History and Heritage.

Nut este adesea ilustrată goală, arcuită peste cer, cu stele și discuri solare pe trup – simbol al legăturii sale cu cerul și al rolului protector asupra Pământului. Dar în anumite picturi, zeița apare culcată, acoperită cu stele și traversată de o linie groasă, neagră și ondulată.

Cine era Zeița Nut

Potrivit lui Graur, această linie ar putea reprezenta Falia Mare (Great Rift), o regiune întunecată de praf cosmic ce „taie” banda luminoasă a Căii Lactee. „Cred că această curbă reprezintă Calea Lactee și, mai exact, Falia Mare”, a explicat el într-un comunicat.

Motivul ondulat apare și în decorațiunile a patru morminte din Valea Regilor. De exemplu, pe tavanul mormântului faraonului Ramses al VI-lea (cca. 1143–1136 î.Hr.), apar două imagini ale lui Nut, așezate spate în spate, separate de curbe aurii ondulate care pornesc de la capul ei și se arcuiesc până în zona spatelui.

Această repetiție vizuală a undei negre sau aurii indică o asociere directă cu Calea Lactee, crede Graur. În mitologia egipteană, Nut era văzută ca protectoarea Pământului.

Legatura cu Calea Lactee

Nut nu era legată doar de Calea Lactee, ci și de toate celelalte elemente ale cerului – stelele, Soarele, întunericul și lumina. „Nu ar trebui să considerăm Calea Lactee o reprezentare a zeiței Nut”, scrie Graur, „ci mai degrabă ca un fenomen astronomic ce face parte din cer și, prin urmare, din Nut însăși.”

Deși ideea asocierii zeiței cu Calea Lactee nu este nouă pentru egiptologi, confirmarea din partea unui astronom este binevenită. „Sunt de acord cu identificarea propusă de Or între Nut și Calea Lactee, idee deja implicată de cercetările egiptologice,” a declarat Rogério Sousa, profesor de egiptologie la Universitatea din Lisabona. „Faptul că Or este astronom adaugă o perspectivă științifică importantă.”