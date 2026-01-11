Cercetătorii din Antarctica au mutat Polul Sud. La propriu

În fiecare an, în jurul datei de 1 ianuarie, echipa de la stația Amundsen–Scott trebuie să mute țărușul din gheață care marchează Polul Sud. Foto: Getty Images

Sărbătorile de Anul Nou arată cu totul diferit în Antarctica. Sub lumina necruțătoare a verii polare și în frigul tăios, mica comunitate de oameni aflați în cel mai sudic punct al planetei participă la un ritual neobișnuit, dar esențial. În fiecare an, în jurul datei de 1 ianuarie, echipa de la stația Amundsen–Scott trebuie să mute țărușul din gheață care marchează Polul Sud geografic, potrivit IFL Science.

Administrată de Programul Antarctic al Statelor Unite, stația se află adânc în interiorul continentului, la 90° latitudine sudică, punctul exact unde axa de rotație a Pământului intersectează suprafața planetei. Ea este amplasată pe un strat de gheață cu o grosime impresionantă, la o altitudine de aproximativ 2.835 de metri deasupra nivelului mării.

Motivul acestei mutări anuale nu are legătură cu deplasarea polului magnetic (care, de altfel, este o altă provocare pentru oamenii de știință). Explicația este mult mai simplă: calota de gheață nu este statică. Ea se comportă ca un ”sirop” foarte gros, care se scurge lent.

Deși Polul Sud geografic este un punct fix pe glob, el se află pe o masă de gheață aflată în mișcare. În zona stației Amundsen–Scott, gheața se deplasează constant spre Marea Weddell. În timp, această mișcare transportă atât clădirile stației, cât și markerul de la suprafață cu aproximativ 10 metri pe an peste continentul solid aflat dedesubt.

Din acest motiv, în fiecare zi de Anul Nou, cercetătorii fac măsurători precise și repoziționează indicatorul. Vechiul marker este păstrat într-o vitrină, iar noul „Pol” este dezvelit în cadrul unei mici ceremonii la care participă oamenii de știință, tehnicienii și personalul de suport aflați acolo pe timpul verii.

Situația este complet diferită la Polul Nord. Acolo nu există uscat. Polul Nord geografic se află în mijlocul Oceanului Arctic, pe un strat de gheață marină care se rupe, se reface și se deplasează constant sub influența vânturilor și curenților.

Nimic din toate acestea nu trebuie confundat cu polul magnetic, care se mișcă independent de cei geografici. De exemplu, Polul Sud magnetic se deplasează în prezent spre nord-nord-vest cu aproximativ 55 de kilometri pe an, potrivit NOAA.

Încercarea de a marca acest punct instabil cu un simplu țăruș ar fi aproape imposibilă și complet inutilă.