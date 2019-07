DIETĂ. Un pahar din această băutură te scapă de un centimentru de grăsime de pe burtă pe zi

DIETĂ. Aceasta reteta te ajuta sa scapi rapid de grasimea abdominala si este delicioasa. In plus, te ajuta sa elimini si apa in exces din corp.

DIETĂ. Pastreaza amestecul intr-un borcan si ia o lingurita de doua ori pe zi, inainte de mese. Consuma regulat timp de trei saptamani.

DIETĂ. Ingrediente

125g hrean ras

4 lamai

Continuarea AICI.