Dovada executării unui om important din Guvern. Toate dosarele, închise a doua zi după demisie

În România, statul paralel execută oameni până pleacă de la locul lor de muncă. Valentin Rîciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a făcut un scandal mometru fix atunci când ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea atunci Poliția Română.

Valentin Rîciu a fost victima perfectă a unei operațiuni pentru a-l îndepărta de acolo. Acesta și-a dat demisia pe data de 16 ianuarie, din cauza că avea trei dosare penale. Pe 17 ianuarie, au fost clasate două dosare, iar pe 19 ianuarie a fost clasat și cel de-al treilea dosar.

„Sunt polițist de 26 de ani, nu am avut niciodată niciun dosar penal. Nu am nicio pată în activitatea mea profesională. După patru luni de când am ajuns consilierul ministrului de Interne, am aflat din presă, că sunt anchetat în trei dosare penale. Eu nu cunoșteam despre ce e vorba și am hotărât să fac un pas în spate. Avocata pe care am angajat-o a făcut solicitări la Parchet să vedem ce calitate am. După aceste solicitări am primit clasările”, a explicat Valentin Rîciu, la Antena 3.