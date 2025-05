După ce l-a lăudat pe Simion, Viktor Orban i-a transmis felicitări lui Nicușor Dan: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis lui Nicușor Dan felicitări, luni, într-un mesaj pe X, după victoria sa în alegerile prezidențiale din România. „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”, a mai adăugat prim-ministrul ungar.

I would like to congratulate @NicusorDanRO on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples.