Gabriela Firea intervine în scandalul momentului: ”Depuneți dovezile la Parchet, nu pe Facebook!”

"Cifrele au fost MĀSLUITE anul trecut, pentru a se organiza alegeri!” Asta i-a scris pe Facebook ministrul Voiculescu (USR-Plus), fostei ministru V. Alexandru (PNL). Depuneți dovezile la Parchet, nu pe Facebook!", scrie Firea pe Facebook.

Klaus Iohannis, prima reacție în scandalul datelor măsluite: ”Cred că a fost o exprimare nefericită!”

Și președintele României a avut o reacție în scandalul apărut între fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, și actualul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

”Nu a măsluit nimeni datele, nici înainte de alegeri, nici după alegeri, nici acum. Cred că a fost o expresie nefericită. Formulele de calcul sunt diferite. Când a fost ministrul Tătaru, a găsit potrivită o anumită formulă de calcul pentru incidența pandemiei, după aceea s-a calculat și ce s-a calculat și s-a știut s-a comunicat, deci nu a ascuns nimeni date sau informații.

Acum, ministrul Voiculescu și echipa domniei sale a dorit să modifice oarecum formula, a modificat-o și acum se dau datele care se găsesc. Vorbim despre două formule ușor diferite, în niciun caz nu a măsluit nimeni datele, ele au fost absolut corecte așa cum au fost calculate, și înainte de alegeri și după alegeri. Însă, după părerea mea, nu cred că aceste discuții teoretice pe formulă opresc pandemia sau alină suferința vreunui pacient. Eu cred că este extrem de important să ne implicăm acolo unde este nevoie, să creștem paturile de la Terapie Intensivă, să îi motivăm pe medici, să fim mai proactivi pentru ca spitalele să facă față acestui val 3”, a declarat, miercuri, Klaus Iohannis.

Vlad Voiculescu: Liberalii au măsluit cifrele pandemiei, înainte de alegeri. ”Le-am descoperit cu surprindere!”

La o postare de pe o rețea socială a fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu a postat un mesaj prin care susține că, înainte de alegerile din toamnă 2020, liberalii au măsluit cifrele pandemiei și au făcut în așa fel încât să dea bine.

”Dragă Violeta, avem nevoie să construim încredere și vom reuși doar dacă spunem mereu adevărul. Felul “inovativ” în care a fost calculată incidența înainte de alegeri mi-a ridicat câteva semne de întrebare:

1) din calcul au fost eliminate cifrele din focare - nicăieri în Europa nu s-a mai procedat așa;

2) din calculul incidenței la 14 zile au fost “pierdute” vreo două zile.

Astea sunt “artificiile” de anul trecut pe care le-am descoperit cu surprindere și mai mult decât atât.

Până să vorbim despre cum comunicăm, ceea ce comunicăm ar trebui să fie cât mai aproape de adevăr. Contează, mai ales în situații de genul ăsta. Altfel ne furăm singuri căciula mințindu-ne frumos.

Bănuiesc că nu știai despre “inovațiile” de mai sus. Asta poate îți lămurește de ce am spus zilele trecute că “cifrele sunt altele”, este mesajul postat de actualul ministru al Sănătății la postarea Violetei Alexandru.

Violeta Alexandru: ”Contează mult câtă credibilitate are persoana care face declarații și, bineînțeles, ce declară!”

În postare, fostul ministru al Muncii vorbește despre credibilitatea pe care ar trebui să o aibă o persoană care face declarații.

”La ce tensiune e în București de câteva zile de când a crescut numărul cazurilor de Covid, contează mult câtă credibilitate are persoana care face declarații și, bineînțeles, ce declară. Oricum, în București se declară multe. Recunosc că selectez deja, ascult oamenii în care am încredere pentru că mă uit la experiența lor. Afirmații oficiale/politice gen – nu am încredere în cifre/cifrele sunt altele, s-ar putea să evolueze lucrurile așa sau invers (fără să se indice argumentele), eu o să fac cum vreau ca să arăt că pot, nu doar că nu ajută dar sporesc îngrijorarea. Un oraș atât de îngrijorat este un oraș căruia îi scade randamentul.

Spun asta pentru că răspund zilnic la telefon/mesaje mai ales oamenilor fără funcții, oameni care nu au de ce să se ferească – îmi spun exact ceea ce simt. Sincer, este cel mai mare câștig al meu de când am decis să mă implic în viața politică”, scria Violeta Alexandru pe o rețea socială.

