Donald Tusk promite "toleranță zero" față de orice formă de violenţă la finala Conference League dintre Chelsea şi Real Betis

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis "zero toleranță" față de orice formă de violenţă la finala UEFA Conference League din această seară, dintre Chelsea și Real Betis, în orașul polonez Wrocław. Promisiunea a venit în urma scandalurilor dintre fanii britanici și spanioli, scrie publicaţia Notes from Poland.

Ieri seară, în jurul orei 19:30, suporterii celor două echipe au început să arunce unii în alții cu scaune și sticle în fața barurilor dintr-una dintre piețele istorice din Wrocław.

"Fanii englezi nu au fost pe placul fanilor spanioli pentru că stăteau într-un pub irlandez, ceea ce înseamnă că simpatizează cu irlandezii. De aici a pornit toată problema", a declarat Tomasz Sikora, purtător de cuvânt al primăriei din Wrocław, pentru Polsat News.

"Poliția a reacționat imediat, ceea ce a împiedicat escaladarea conflictului. Fanii s-au împrăștiat în diferite direcții, iar identificarea lor este încă în desfășurare", a adăugat Łukasz Dutkowiak, purtător de cuvânt al poliției locale.

Un alt scandal a izbucnit apoi în jurul orei 23:00, în care au fost implicate aproximativ zece persoane.

"Un cetățean spaniol în vârstă de 31 de ani, care era cel mai agresiv dintre ei, a fost reținut, în timp ce alți participanți au fugit", a declarat Dutkowiak.

Separat, alte trei persoane din Spania au fost arestate pentru demontarea steagurilor Conference League. Sikora a declarat că, în total, poliția a efectuat 515 intervenții marți, un nivel observat în mod normal în noaptea de Revelion.

