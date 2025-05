Cum o să arate aeroportul de 1 miliard de euro de la Adunații Copăceni. Imagini publicate de Daniel Baluță

Aeroportul București-Sud va fi dimensionat astfel încât să poată deservi peste 11 milioane de pasageri, într-o primă fază. Sursa foto: captură video Facebook / @Daniel Băluţă

Primarul Sectorului 4 al Bucureştiului, Daniel Băluţă, a dezvăluit miercuri, într-o filmare, motivele şi beneficiile pentru construirea noului aeroport în sudul Bucureştiului. "Este o chestie legată de prosperitate celor care trăiesc în sudul Capitalei", a subliniat edilul Sectorului 4, menţionând că veniturile locuitorilor vor fi mai mari, iar valoarea proprietăţilor pe care le deţin va creşte şi ea. Totodată, în înregistrare apar şi imagini cu felul în care va arăta, la final, Aeroportul Bucureşti - Sud.

Înființarea noului aeroport în zona de sud a Bucureștiului marchează un moment semnificativ în dezvoltarea infrastructurii de aviație a României și a regiunii de sud-est a Uniunii Europene, însă, va satisface, totodată, și cerința imperativă a decongestionării traficului aerian din zona Capitalei, concentrat acum doar pe Aeroportul Otopeni.

În vârstă de 48 de ani, Daniel Băluţă şi-a început şirul declaraţiilor pornind de la întrebarea unui locuitor, care l-a întrebat: "De ce facem noi, Sectorul 4, aeroport? Le-aţi terminat pe toate?!?".

"Sunt doi factori care ne determină, inclusiv pe noi, cei de aici, din Secotorul 4, să considerăm că este este foarte important să avem aici, în sudul Capitalei un aeroport. (...). Oraşul, după cum vedeţi, este dezvoltat diferit. Nordul oraşului are o stare economică mult mai bună decât partea de sud a oraşului. Ca atare, o astfel de investiţie aici, în sudul Capitalei, ar echilibra acest decalaj de dezvoltare. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, şi dumneavoastră, ca pasager al Aeroportului Otopeni, aţi văzut că este supraaglomerat. Astfel, acest tip de activitate de transport pasageri, cât şi activitatea cargo, poate fi completată de existenţa unui aeroport în sudul Capitalei", a explicat Daniel Băluţă în filmarea care a stârnit o serie de reacţie pe social media.

Edilul a vorbit în mesajul-video transmis şi despre beneficiile pe care le vor avea locuitorii din Sectorul 4 după ce se va inaugura aeroportul din sudul Capitalei.

"Un alt lucru important este legat de costul acestei investiţii. Un aeroport de o asemenea dimensiune costă mai mult de un miliard de euro, bani, pe care, vă daţi seama, Secotorul 4 nu îi are. De aceea, împreună cu Consiliul Judeţean Giurgiu, împreună cu Ministerul Transporturilor, vom căuta investitori în acest sens. Deci, Sectorul 4 nu are cum şi nu va plăti un astfel de aeroport, ci se va implica activ în creşterea nivelului de trai al locuitorilor pe care îi are. Mă interesează în mod direct ca viaţa dumneavoastră, viaţa vecinilor dumneavoastră să fie mai bună. Veniturile pe care dumneavoastră le aveţi după această investiţie, să fie mai mari, valoarea proprietăţilor pe care le deţineţi, să fie mai mare. Este o chestie legată de prosperitatea fiecăruia dintre noi, cei care trăim aici, în sudul Capitalei şi, mai ales, la noi acasă, în Sectorul 4", a mai spus Daniel Băluţă.

Aeroportul București-Sud, ce urmează a fi construit la sud de Capitală, în urma unui parteneriat ce va reuni autorități locale și centrale cu atribuții în domeniu, va fi dimensionat astfel încât să poată deservi peste 11 milioane de pasageri, într-o primă fază, cu posibilitatea de extindere pentru a acomoda peste 20 de milioane de pasageri în etapa a doua și să permită transportul pe cale aeriană a cel puțin 30.000 de tone de mărfuri.