Marco Rubio: Străinii "complici în cenzurarea americanilor" nu vor mai putea călători în SUA. Cine ar putea fi vizat de noua măsură

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat pe X introducerea unor noi restricții de viză pentru oficialii și persoanele din străinătate care sunt „complici la cenzurarea cetățenilor americani”. Rubio nu a oferit detalii despre cine va fi vizat de noile măsuri, ce fapte vor fi sancționate sau care este scopul concret al politicii anunțate.

Potrivit The Guardian și AFP, declarația pare să vizeze persoane străine implicate în blocarea postărilor controversate ale cetățenilor americani de pe rețelele sociale.

"Prea mult timp, americanii au fost amendați, hărțuiți și chiar acuzați de autorități străine pentru că și-au exercitat dreptul la liberă exprimare. Astăzi, anunț o nouă politică de restricționare a vizelor, care se va aplica oficialilor și persoanelor străine complice la cenzurarea cetățenilor americani. Libertatea de exprimare este esențială pentru modul de viață american – un drept din naștere asupra căruia guvernele străine nu au nicio autoritate", a scris Rubio pe X.

Potrivit lui Rubio, "străinii care lucrează pentru a submina drepturile americanilor nu ar trebui să se bucure de privilegiul de a călători" în SUA.

"Fie că este vorba de America Latină, Europa sau în altă parte, zilele în care suntem pasivi cu privire la cei care lucrează pentru a submina drepturile americanilor au apus," a adăugat oficialul.

