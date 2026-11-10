Nicușor Dan, despre contractele SAFE acordate Rheinmetall: „Nu am vreo suspiciune că vreunul ar avea vreo problemă”

2 minute de citit Publicat la 21:53 10 Noi 2026 Modificat la 21:53 10 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Realizatoarea emisiunii Decisiv, Cătălina Porumbel, i-a adus Președintelui României, Nicușor Dan, la conferința de presă de la Palatul Cotroceni, primul contract semnat de Guvernul Bolojan cu Rheinmetall, prezentat în exclusivitate la Antena 3 CNN, la începutul lunii noiembrie. Întrebat dacă a știut de acordarea sumei de 5,7 miliarde de euro acordate, Președintele a răspuns „evident”, subliniind că, în momentul de față, nu are „vreo suspiciune că vreunul dintre contractele SAFE ar avea vreo problemă”.

„Procesul SAFE a fost un proces complex, structurat pe mai multe niveluri de detaliu. Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, evaluările privind ofertele posibile și echipamentele posibile.

Despre acordarea acestei sume, de 5,7 miliarde de euro, către Rheinmetall, ați știut că se acordă unei singure companii?

Evident că am știut. Nu știu dacă suma este exact 5,7 miliarde, dar am știut că este o sumă consistentă care, în urma evaluărilor, merge către Rheinmetall”, a spus Nicușor Dan.

Ulterior, Cătălina Porumbel a adus în discuție cele trei cercetări penale de la DNA privind modul în care s-au acordat acești bani prin SAFE.

„Puteți face publice anumite documente legate de contractele Rheinmetall? Percepția publică este că s-a dat un mare tun din banii românilor, împrumutați pe 45 de ani, și că au fost miliarde date cu dedicație.

Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin percepție publică. Dacă asta înseamnă 10% din români, o parte dintre români, evident că orice fel de cercetare este binevenită. Cercetare penală nu înseamnă nimic, înseamnă că cineva a făcut o sesizare și Parchetul a început să cerceteze. Eu, în momentul de față, nu am vreo suspiciune că vreunul dintre contractele SAFE ar avea vreo problemă.

Câte locuri de muncă ar fi create în România prin programul SAFE?

Nu am această informație, dar cred că o dezbatere este binevenită în spațiul public. Ceea ce am discutat cu reprezentanții Guvernului, ai Ministerului Economiei și ai Ministerului Apărării în momentul în care s-a dezbătut toată această procedură privind SAFE a fost ca un proces important din producție, fie că este vorba despre echipamente finite, fie despre subansamble, să se desfășoare în România.

Mai departe, este extrem de important ca noi să urmărim ca obligațiile pe care firmele cu care am semnat și le-au asumat să fie respectate, pentru că istoria ne spune că, de multe ori, România a semnat contracte de furnizare de echipamente militare, companiile cu care am semnat și-au luat obligații, dar, în practică, nu s-a întâmplat nimic.

Susțineți publicarea unor documente, astfel încât să nu mai existe suspiciuni?

Sigur, orice document care nu este afectat de vreun secret militar sau de vreun angajament de confidențialitate poate să fie făcut public”, a subliniat el.

Contractul semnat de Guvernul condus de Ilie Bolojan cu grupul german Rheinmetall pentru modernizarea fabricii de pulberi Pirochim Victoria, primul contract din cadrul programului SAFE cu compania germană, a fost prezentat în premieră, miercuri, de Cătălina Porumbel, în emisiunea „Decisiv”.

Acordul a fost semnat la 3 noiembrie 2025, la Palatul Victoria, în cadrul primei ceremonii de acest fel organizate de premierul Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei germane. Contractul a vizat înființarea și funcționarea Rheinmetall Victoria SA, un joint venture între Rheinmetall și compania de stat Pirochim Victoria, care deține fabrica de pulberi de la Victoria, județul Brașov.

Semnarea acordului a reprezentat începutul negocierilor pentru alte contracte dintre Guvernul României și Rheinmetall, în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, prin programul SAFE. Sumele respective sunt bani împrumutați de România, care urmează să fie rambursați în următorii 45 de ani.