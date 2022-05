Trucul cu care Andra a topit multe kilograme: "Nu ţin un regim special. Am pus cam 10 kilograme în pandemie"

Astfel, vedeta a pus pe ea 10 kilograme, iar acum acest lucru era vizibil, a încercat apoi să se subţieze.

Cum de fiecare dată e o apariție spectaculoasă în showbiz, cântăreaţa nu a stat pe gânduri și a aplicat un plan bine pus la punct pentru a scăpa de grăsimea în plus.

Andra ajunsese să cântărească 70 de kilograme, adică cu zece mai multe decât avea. Acum, planul i-a reuşit în mare parte şi vedeta a topit kilogramele.

"Viața mea acum e despre mâncare. În pandemie mi-am descoperit o latură de bucătar-șef. Fac dulciuri, gogoși, plăcinte, sarmale.

Am pus cam 10 kilograme în pandemie, am ajuns la 70. Am dat șase jos, mai am vreo patru, dar ce să zic, încă mănânc, îmi place mâncarea.

Mai mănânc o înghețată, mai… Eu sunt pofticioasă și, cumva, fericirea înseamnă și mâncare pentru mine.

Dar eu mă lupt cu acest lucru și să rezist tentațiilor de acasă, pentru că, după cum știți, copiii mai vor paste, pizza.

De trei ori pe săptămână facem sport. Ieri am făcut 900 de sărituri", a spus Andra, cu zâmbetul pe buze, potrivit viva.ro.

Cântăreața a mai spus că cea care a motivat-o să slăbească a fost chiar sora ei, de la care a luat şi exemplu.

După ce a observat că ea a reușit să slăbească, artista și-a dat seama că poate la fel. Acum, Andra nu ţine un regim special, tot ce face e să înjumătățească porţiile de mâncare.

"M-a vizitat una dintre surorile mele, exact cu o zi înainte de 1 decembrie. Am văzut că slăbise și mi-am zis că dacă ea poate, pot și eu.

Am început o dietă. Nu țin un regim special, practic, am înjumătățit mâncarea", a explicat ea.