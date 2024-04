Simona Halep primește un nou Wild Card, acum pentru Mutua Madrid Open: "Muchas gracias"

Organizatorii Mutua Madrid Open au anunțat miercuri că Simona Halep, fost lider WTA, a primit un Wild Card pentru turneul de anul acesta. Halep, care recent a revenit în circuit după ce TAS i-a redus suspendarea la nouă luni, a fost inclusă în lista privilegiaților, alături de Caroline Wozniacki în competiția feminină și Martin Landaluce și Kei Nishikori în competiția masculină.

Simona Halep a reacționat prompt pe rețelele sociale, mulțumind organizatorilor pentru oportunitatea acordată. "Muchas gracias Mutua Madrid Open pentru această oportunitate de wild card. Madridul a fost întotdeauna un turneu special pentru mine, cu amintiri fericite și sunt recunoscătoare că pot face mai multe. Pe curând," a declarat sportiva.

Turneul WTA 1000 Mutua Madrid Open va avea loc în perioada 23 aprilie - 5 mai. Simona Halep, câștigătoarea turneului în 2016 și 2017, va încerca să-și recapete forma și să obțină un rezultat de succes în această competiție prestigioasă.

După revenirea în circuit, Halep a primit un Wild Card și la Miami Open, tot un turneu WTA 1000. Cu toate acestea, românca nu a trecut de primul tur, fiind învinsă de Paula Badosa, scor 1-6, 6-4, 6-3, potrivit gsp.ro.

Muchas gracias @MutuaMadridOpen for this wild card opportunity. Madrid has always been a special tournament for me, with happy memories and I'm grateful to be able to make more. See you soon ♥️?? pic.twitter.com/y2K4VbYkC0