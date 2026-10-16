Cel mai mare diamant scos vreodată la licitație în România are peste 9 carate. Care este prețul estimat

Inelul, însoţit de un certificat suplimentar, este o piesă rară, de colecţie. FOTO: Captură video. Artmark

Un inel de platină cu trei dintre cele mai râvnite pietre aduce, săptămâna viitoare, în Licitaţia "French & Italian Luxury", o apariţie de excepţie - cel mai mare diamant oferit vreodată la vânzare în România, de peste 9 carate, a anunţat, vineri, Artmark, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat, bijuteria, executată manual, poartă semnătura unei case de bijutieri celebre, Aletto, şi are un preţ de pornire de 50.000 de euro, foarte redus faţă de preţul de listă, 260.000 de euro.

› Vezi galeria foto ‹

Inelul, însoţit de un certificat suplimentar, este o piesă rară, de colecţie, şi se remarcă prin dimensiunea diamantului central şi eleganţa monturii din platină, au precizat organizatorii licitaţiei.

Selecţia licitaţiei "French & Italian Luxury" propune şi alte întâlniri între arta bijutierului şi frumuseţea pietrelor preţioase, precum un set de trei cercei din aur bicolor (de la 11.000 de euro), o brăţară din aur, datată în jurul anului 1900 (de la 9.000 de euro), o broşă în stil Art Nouveau, din aur şi platină, la un preţ de pornire de 5.000 de euro şi un lanţ cu pandantiv din aur alb şi platină, la un preţ de pornire de 4.200 de euro.

În licitaţie se vor regăsi o serie de genţi, mănuşi şi eşarfe semnate de case precum Chanel, Gucci şi Prada.

Licitaţia bijuterii şi accesorii va avea loc pe 22 octombrie, de la ora 12:00, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live.

Toate bijuteriile pot fi admirate gratuit, înaintea licitaţiei, la Palatul Cesianu-Racoviţă, zilnic, de luni până duminică, între orele 10:00 şi 20:00.