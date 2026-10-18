„Vrem ca elita să vină la noi”. România vrea să atragă studenți din Asia și Africa cu burse și programe de mentorat

Fundația are deja comunități active în Vietnam, Madagascar și Zambia și urmărește extinderea rețelei în alte state din Asia și Africa. Foto: Getty Images

România vrea să atragă noi generații de studenți străini și să consolideze legăturile cu cei care au studiat deja în universitățile românești. Fundația Academic Bridge a fost lansată oficial la București și își propune să transforme relațiile construite prin educație în parteneriate internaționale, programe de mentorat și burse pentru tinerii cu rezultate deosebite.

Mii de studenți din străinătate s-au format de-a lungul timpului în universitățile din România, iar mulți dintre ei au ajuns ulterior în poziții importante în țările lor.

Noua fundație își propune să refacă legăturile cu acești absolvenți și să îi ajute pe tinerii care vor să studieze în țara noastră.

„Academic Bridge are și niște ambasadori educaționali în țările de unde am avut mulți studenți care au învățat în România. Dintre aceștia se selectează ambasadorii de care vorbeam și care intră în relație directă cu ei și sigur noi apoi îi sprijinim să facă toate demersurile în așa fel încât să poată deveni studenți aici”, a explicat fosta ministră a Educației, Ecaterina Andronescu, membră fondatoare a fundației.

Fundația are deja comunități active în Vietnam, Madagascar și Zambia și urmărește extinderea rețelei în alte state din Asia și Africa.

Inițiatorii vor să valorifice experiența foștilor studenți și să faciliteze accesul noilor generații la universitățile românești.

„România a investit foarte mulți bani atunci în educația studenților străini și este foarte păcat dacă pierdem ocazia asta. Se face liantul între ei și noi. O să fie și niște burse, o să fie nevoie pentru cei mai buni, bineînțeles. Vrem ca elita să vină la noi”, a spus și Prințul Dimitrie Sturdza, membru fondator.

„România este a doua țară a mea”

Pentru cei care au studiat aici, anii petrecuți în România au însemnat mai mult decât o experiență academică.

Unii dintre foștii studenți au păstrat o legătură puternică cu țara în care s-au format, chiar și după întoarcerea acasă.

„Pentru mine România este doua țară a mea. Am învățat în România din 1980 noiembrie. Am ajuns aici pe 9 noiembrie și atunci ningea. A fost prima dată când am văzut zăpada și după ne-am dus la Timișoara”, a povestit Faharano Marcel, fost student în România.

„Sunt în România de 12 ani. Am venit ca bursier, am studiat la Facultatea de Electronică și Telecomunicații. Am rămas puțin cu ceva în urmă și am început să lucrez aici în contabilitate. De șapte ani lucrez aici în România, în contabilitate”, a spus și Francisco Zenildo Pontes, președintele Comunității Angoleze din România.

Academic Bridge își propune să transforme aceste legături într-o rețea internațională de colaborare între absolvenți, universități și instituții.

Fundația urmărește să dezvolte proiecte educaționale, programe de mentorat și burse, pentru ca tot mai mulți tineri să aibă șansa de a studia în România.