Lucrările la podul peste Prut avansează. Construcția care leagă România de Republica Moldova a ajuns la un stadiu de execuție de 56%

1 minut de citit Publicat la 16:46 20 Oct 2026 Modificat la 16:46 20 Oct 2026

Contractul, în valoare de aproximativ 151 de milioane de lei, fără TVA, este finanțat din fonduri europene. FOTO: Captură video

Podul peste Prut de la Ungheni, care va conecta Autostrada Unirii (A8), pe teritoriul României, cu infrastructura rutieră din Republica Moldova, a ajuns la un stadiu fizic de execuție de 56%, potrivit unui anunț al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe Facebook. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este decembrie 2027.

Contractul, în valoare de aproximativ 151 de milioane de lei, fără TVA, este finanțat din fonduri europene.

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Pe șantier, constructorul desfășoară lucrări la infrastructura podului și la drumurile de legătură. Activitățile includ îmbunătățirea terenului de fundare și decaparea stratului de pământ vegetal, pentru pregătirea terenului în vederea etapelor următoare de execuție.

În paralel, pe partea Republicii Moldova, continuă lucrările la tablierul metalic al podului.

Potrivit CNAIR, pe șantier sunt mobilizate 33 de utilaje și 50 de muncitori pentru realizarea acestui obiectiv de infrastructură transfrontalieră.

Lucrările trebuie finalizate până în decembrie 2027, conform termenului prevăzut în contract.