Foto: Razvan Ciobanu/ Facebook

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit în a doua zi de Paște. Răzvan Ciobanu și-a găsit sfârșitul într-un accident de circulație petrecut în Săcele, județul Constanța. Creatorul de modă era singur în mașină și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un copac.

Din păcate, medicii nu au putut face nimic. Polițiștii au ajuns la fața locului și fac cercetări.

Din primele informații, se pare că Ciobanu circula cu viteză mare.

Răzvan Ciobanu avea 43 de ani.

Are prima prezentare la 19 ani. În perioada 16-18 septembrie 2007, participă alături de Irina Schrotter și de alți designeri din întreaga lume la expoziția internațională de design vestimentar The Train, desfăsurată la New York. Colecția primăvară-vară „Rochia”, lansată în 27 ianuarie 2009 care conține 70 de rochii de seară a primit criticii pozitive de la specialiștii în modă. Printre vedetele care au participat s-au numărat: Andreea Raicu, Oana Cuzino, Vali Barbulescu, Dragoș Bucurenci, Mircea Solcanu și alții. Colecția „Preciouss” care gravitează în jurul sexualității a fost lansată în 2009.

Răzvan Ciobanu a fost unul dintre jurații concursului „Bravo, ai stil!”, alături de Iulia Albu, Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu în sezonul 1,2 și 3. În ciuda faptului că televiziunea nu făcea parte din pregătirea sa profesională, motivul pentru care a acceptat să facă parte din emisiune a fost faptul că aparține domeniului său și a dorit să participe la un proiect educativ din punct de vedere stilistic.