Ce cauciucuri all season sunt acceptate în iarna 2026-2027

Șoferii români sunt obligați să aibă anvelope de iarnă dacă circulă pe polei sau în timpul ninsorilor. Foto: Getty Images

Șoferii care vor să folosească anvelope all season în iarna 2026-2027 trebuie să verifice marcajele de pe flancul acestora. În România, denumirea comercială „all season” nu este suficientă pentru a stabili dacă pneurile respectă cerințele legale pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Registrul Auto Român precizează că este extrem de important ca șoferii să cunoască legislația națională și astfel să știe ce cauciucuri sunt acceptate în sezonul rece.

Important de subliniat este faptul că obligația de a avea anvelope de iarnă nu este legată de o dată fixă din calendar, ci de starea carosabilului. Prin urmare, șoferii trebuie să țină cont de condițiile de drum atunci când își echipează mașinile pentru sezonul rece.

Ce trebuie să scrie pe anvelopele all season ca să fie acceptate în caz de control

Marcajul pe care trebuie să îl caute șoferii este M+S, M.S. sau M&S. Potrivit precizărilor publicate de Registrul Auto Român, anvelopele care poartă unul dintre aceste simboluri îndeplinesc cerințele legale pentru circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent dacă sunt comercializate drept anvelope de iarnă sau all season.

Denumirea „all season”, întâlnită pe multe modele de anvelope, este una comercială și nu reprezintă, singură, o certificare a utilizării în condiții de iarnă. De aceea, înainte de cumpărare sau de montarea pneurilor, șoferii trebuie să verifice inscripțiile de pe flancul anvelopei.

Un alt simbol pe care îl pot întâlni este cel reprezentat de un munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă, cunoscut drept 3PMSF. Acesta indică faptul că anvelopa a trecut un test specific de performanță în condiții de zăpadă severă. Simbolul oferă, astfel, o informație suplimentară despre comportamentul anvelopei în condiții de iarnă.

În România, însă, potrivit precizărilor RAR, marcajul M+S, M.S. sau M&S este cel relevant pentru îndeplinirea cerinței legale privind anvelopele de iarnă.

Codul Rutier prevede sancțiuni pentru conducerea unui autovehicul pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă. Potrivit OUG nr. 195/2002, fapta este sancționată cu amendă și cu reținerea certificatului de înmatriculare.

Diferența dintre cauciucurile de iarnă și cele all season

Principala diferență dintre cele două categorii ține de modul în care sunt concepute și de condițiile pentru care sunt proiectate.

Anvelopele de iarnă sunt destinate utilizării în sezonul rece și sunt construite pentru a asigura aderența în condiții de temperaturi scăzute și pe suprafețe acoperite cu zăpadă. Modelele care poartă simbolul 3PMSF au trecut un test specific pentru utilizarea în condiții de zăpadă severă.

Anvelopele all season sunt concepute pentru utilizare atât vara, cât și iarna, în limitele de performanță stabilite de producător. Ele pot reprezenta o opțiune pentru șoferii care nu vor să schimbe pneurile de două ori pe an, însă performanțele diferă de la un model la altul.

Din punct de vedere legal, în România, anvelopele all season marcate M+S, M.S. sau M&S sunt acceptate pentru circulația în condiții de iarnă, potrivit precizărilor RAR. Totuși, faptul că o anvelopă îndeplinește cerința legală nu înseamnă automat că oferă aceleași performanțe ca un model de iarnă testat pentru zăpadă severă.

Șoferii care circulă frecvent pe drumuri montane sau în zone unde ninsorile sunt abundente ar trebui să țină cont și de performanțele tehnice ale anvelopelor, nu doar de marcajele obligatorii.

Pentru iarna 2026-2027, regula esențială rămâne aceeași: anvelopele trebuie să respecte cerințele legale, iar conducătorii auto trebuie să adapteze echiparea mașinii la condițiile de drum.