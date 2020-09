Care sunt localităţile din România unde se va vota ca-n Coreea de Nord. Un singur candidat pe buletinul de vot, bani cheltuiţi degeaba

Odată cu apropierea alegerilor locale, organizaţia non-guvernamentală Expert Forum a lansat o platformă online, în care a adunat toţi candidaţii pentru funcţiile de primari, preşedinţi de consilii judeţene şi consilieri locali sai judeţeni. 75 dintre aceştia candidează singuri pe listele de primari, iar la alegeri fiecare are nevoie doar de un singur vot pentru a câştiga - chiar votul fiecăruia dintre ei, în parte.

Cum legea alegerilor nu prevede desemnarea automată a câştigătorului acolo unde există un singur candidat, procesul electoral se va desfăşura la fel ca în localităţile unde sunt doi sau mai mulţi competitori.

Asta înseamnă cheltuieli cu organizarea secţiilor, cumpărarea tabletelor prin care se contorizează prezenţa la vot, distribuirea buletinelor de vot şi indemnizaţiile membrilor secţiilor. În plus, se adaugă şi cheltuielile cu paza, întrucât la fiecare secţie de votare este obligatorie prezenţa poliţiştilor şi a jandarmilor. La 75 de localităţi, cheltuielile sunt de ordinul sutelor de mii de lei, bani care ar fi putut fi folosiţi, spre exemplu, pentru investiţii în şcolile localităţilor respective.

Un singur candidat pe buletinul de vot, bani cheltuiţi degeaba la alegeri

Cele mai multe localităţi unde candidează pentru funcţia de primar chiar primarul în funcţie sunt conduse de edili ai Partidului Social Democrat, însă şi Partidul Naţional Liberal are primari fără contracandidaţi.

În Buzău, sunt trei comune unde actualii primari PSD nu au rivali. Este vorba de Valea Salciei, Bisoca şi Chilii. În Valea Salciei, Marian Muşat este primar de 20 de ani. După atâta timp, niciun alt partid nu şi-a mai desemnat candidat, pentru că tot satul votează cu primarul.

În Timiş, în Checea, o localitate aflată la nici 20 de kilometri de graniţa cu Serbia, localnicii îl vor avea pe buletinul de vot la funcţia de primar doar pe Daniel Florea, actual primar din partea PNL. În campania electorală, a decis să îşi ia câteva zile libere pentru a se odihni. „O sa imi iau concediu, si acasa. Ideea e ca, in afara de primarie, mai sunt si agricultor si trebuie sa imi pregatesc magaziile de recoltat de porumb. Asta o sa fac", a declarat Florin Daniel Florea, primarul din Checea, pentru opiniatimisoarei.ro.

În judeţul Constanţa, o femeie face legea în comuna Grădina. Gabriela Iacobici din partea PSD conduce destinele localităţii încă din 2008, iar acum nimeni nu mai are curaj să-i conteste supremaţia în comună. Preşedintele PNL Constanţa Bogdan Huţucă a declarat că localitatea Grădina este fief PSD, iar oamenilor le-ar fi frică să voteze cu altcineva. De partea cealaltă, primăriţa se mândreşte că în cele trei mandate de până acum a reuşit să modernizeze şcolile şi grădiniţele, să asfalteze străzile şi să le ofere oamenilor o viaţă mai bună.

Gheorghe Damian a construit în Ciugud prima şcoală smart din mediul rural

În Alba, primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, aleargă singur în cursa electorală. Acesta a declarat pentru Antena 3 că a găsit în 2000 o localitate aflată la limita sărăciei şi a transformat-o total cu bani europeni.

'Atunci când am ajuns primar, în 2000, erau atâtea de făcut în această comună, fără infrastructură, fără drumuri, fără şcoli, fără absolut nimic. Nu aveam nici bani şi am avut atunci curajul să investesc în ceea ce nu îţi trebuie bani. Am investit în oameni. Am adus lângă mine oameni tineri cu care am crescut, ne-am format împreună, după care am început sa accesăm fonduri europene'', spune primarul într-un reportaj realizat de Antena 3.

Când a auzit că adversarii săi politici nu vor să-şi depună candidatura şi că l-au felicitat pentru realizări, Gheorghe Damian a declarat că, de dragul democraţiei, şi-ar fi dorit să aibă măcar un contracandidat. Primarul candidează ca independent, după ce a fost exclus în 2018 din PSD.

Moldova, zona cu cei mai mulţi candidaţi unici

În Moldova sunt cei mai mulţi candidaţi unici la funcţiile de primari. În comuna Mălini, din Suceava, primarul PNL Petru Nistor este singura opţiune a localnicilor pe buletinul de vot. Asta înseamnă că are nevoie de un singur vot pentru a câştiga - votul lui.

„Este o lege nescrisă: faptele vorbesc! Degeaba le vorbești oamenilor în campania electorală, le promiți tot felul de proiecte, dacă în patru ani nu ai făcut nimic. Oamenii te votează doar dacă ai făcut. Nimeni nu te votează dacă ai stat degeaba. Atunci când faci, lumea te votează. Eu candidez pentru un nou mandat, dar nu-mi fac campanie electorală.”, a declarat Petru Nistor pentru cronicadefalticeni

Şi în Vaslui, o primăriţă îşi face deja planurile pentru următorii patru ani. Este vorba de Silviana Bahrim, primarul PSD al localităţii Vutcani. Şi în 2016 a concurat de una singură, după ce celelalte partide nu au găsit un om care să candideze împotriva ei. Istoria se repetă şi acum, iar Silviana Bahrim se pregăteşte pentru încă patru ani la primărie.

În cea mai mică localitate din ţară, 97 de alegători îl vor alege primar tot pe primar

Comuna Bătrâna din Hunedoara este cea mai mică localitate din ţară. Aici sunt doar 97 de locuitori cu drept de vot. Iar cei care vor merge la urne îl vor putea alege în funcţia de primar doar pe primarul în funcţie Radu Herciu. Va fi însă competiţie pentru locurile de consilieri locali. Aici, cinci partide şi-au depus listele pentru cele 9 locuri disponibile.