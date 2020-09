Petru Marginean, candidatul PPU (social-liberal) la Primăria Deva: ”Avem nevoie de un oraș sănătos”

de Georgiana Adam 18 Sep 2020 • 17:33

Deva are nevoie urgentă de grijă, atenție, implicare! Orașul are nevoie de curățenie generală, are nevoie de siguranță, transmite Petru Marginean, candidatul PPU (social-liberal) la Primăria Deva.