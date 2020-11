Liderii politici ai țării la Judecata Copiilor! O dezbatere fără precedent, organizată de Antena3

Copiii, față în față cu politicienii care le decid viitorul, într-o dezbatere fără precedent, organizată de Antena3 cu ajutorul UNICEF și Salvați Copiii.

Antena3 lansează cea mai mare provocare a campaniei electorale: copiii, cu problemele şi întrebările lor, stau față în față cu politicienii aflaţi în competiţie electorală pentru Alegerile Parlamentare.

Cine sunt cei șase copii care pun întrebări liderilor politici ai României:

Rareș Ștefan Dragomir - 12 ani

"Eu sunt Rareș, am 12 ani și învăț la școala ”Luceafărul” din București. Participarea copiilor înseamnă foarte mult pentru mine deoarece noi, copii, suntem viitorul și merităm să avem o voce care să fie luată în serios. Ce m-a determinat să aplic ca membru în Boardul Copiilor a fost dorința de socializare și, în același timp, de a ajuta copiii României, într-un fel sau altul. Pasiunile și hobbyurile mele sunt: socializarea, cititul, joaca, excursiile în natură."

Sophia Cîrlan – 17 ani

"Mă numesc Sophia, am 17 ani și sunt elevă in clasa a 12-a la Colegiul Național “Gheorghe Lazar” din București. Sunt implicată in diverse acțiuni de voluntariat și sunt și membru al Bordului Copiilor. Mă atrag foarte multe domenii - istoria, filosofia, relațiile internaționale, dar și drepturile omului, respectiv drepturile copilului. Sunt, in aceeași măsura, foarte pasionata de dinamica vieții politice de la noi din țara, chiar dacă nu am împlinit vârsta legală pentru a-mi exercita dreptul la vot. Mă consider o persoană multilaterală, flexibilă și bine informata in legatura cu realitățile secolului XXI."

Sebastian Dodiță – 17 ani

"Numele meu este Sebi, am 17 ani și sunt din Ploiești. Eu cred că a participa într-un proiect înseamnă a învăța și apoi a-i ajuta și pe alții să învețe, înseamnă să promovezi, sa te dezvolti si sa-i ajuti si pe altii sa se dezvolte. Cred ca, odată implicat într-o activitate, ajungi o persoană responsabilă și capabilă să gestioneze diferite situații. Participarea mea în Boardul Copiilor este de departe o experienta importantă, plină de plăcere si muncă. Ca hobby-uri, menționez pianul, dar și dezbaterile, pe care le practic ca membru în Asociația de Educație Socială."

Antonio Lăcătuș – 10 ani

Antonio este un luptător atât în sensul figurat cât și în sensul propriu. Îi place sportul, este tenace și ambițios și, în ultimii 4 ani, în fiecare an fost campion național și (in urma cu 2 ani) european la kick-boxing, la categoria lui de vârstă.

"Pasiunea mea e sportul. Tata m-a învățat că, dacă vrei să ai ce ți-ai propus în viață, trebuie să muncești. Nu trebuie să aștepți de la nimeni ceea ce tu însuți poți să faci. În această perioadă aș vrea să fiu mai mult împreună cu copiii, colegii mei, să ne întoarcem la școală și să îmi pot relua antrenamentele și participarea la concursuri."

Corina Constantin – 11 ani

Corina locuiește în ghetoul din cartierul Rahova și, în ciuda tuturor greutăților, a fost mereu printre primii la invățătură, cu medii anuale peste 9.

"Îmi place să învăț, să aflu lucruri noi, să văd cu ochii minții toate lucrurile la care nu pot ajunge deocamdată. Și eu și sora mea am făcut parte din programele Salvați Copiii iar acum sunt voluntar, dau din tot ce am învățat și celorlați copiii. Nu știu dacă o sa schimb lumea dar poate o voi face un pic mai bună."

Loreema – 16 ani

Loreema are 16 ani, este elevă și o voluntară activă a Organizației. Vara și-a dedicat-o copiilor din programul estival, a participat la Forumul Copiilor și nu a dat înapoi atunci când a trebuit să discute cu autoritățile despre problemele pe care le are ea și colegii săi atunci când vine vorba despre educația online pe care au fost nevoiți să o experimenteze de la începutul pandemiei.

“Cred in puterea noastră, a fiecăruia de a schimba vieți. Acesta este și motivul pentru care am ales să devin voluntar al Organizației Salvați Copiii România. Vreau să ajut copiii care provin din familii vulnerabile să aibă o copilărie mai fericită, să îi ajut atât cât pot eu. Eu am avut o copilărie normală și vreau să dau înapoi, cumva, celor care nu au…Îmi place școala, îmi place româna și latina, sunt pasionată de pictură și sport. Cele mai importante calități: sunt răbdătoare, atentă și perseverentă”

Liderii partidelor din Parlament, invitați să răspundă întrebărilor pregătite de copiii:

Gabriela Firea (Partidul Social Democrat)

Prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, fost Primar al Capitalei. Gabriela Firea candidează pentru un mandat în Parlament pe lista PSD Municipiului București pentru Senatul României.

Raluca Turcan (Partidul Național Liberal)

Vice-Premier al României, lider al Grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților, Deputat de Sibiu și membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. Raluca Turcan candidează pentru un nou mandat în Parlament pe lista de candidaţi PNL Sibiu pentru Camera Deputaţilor

Vctor Ponta (PRO Romania)

Președinte al Partidului PRO Romania, fost Prim-Ministru, membru al Camerei Deputaţilor în Parlamentul României. Victor Ponta candidează la alegerile parlamentare din acest an pe listele PRO România Municipiului București pentru Camera Deputaților.

Eugen Tomac (Partidul Mișcarea Populară)

Președinte al Partidului Mișcarea Populară și deputat în Parlamentul European. Eugen Tomac candidează la alegerile parlamentare din acest an pe listele PMP Municipiului București pentru Camera Deputaților.

Dan Barna (Alianța USR-PLUS)

Copreședintele Uniunii Salvaţi România și Deputat USR de Sibiu. Dan Barna candidează pentru un nou mandat în Parlament pe lista de candidaţi USR-PLUS Sibiu pentru Camera Deputaţilor

Daniel Ionascu (Partidul Puterii Umaniste-Social Liberal)

Președinte executiv al Partidului Puterii Umaniste-Social Liberal, Avocat. Daniel Ionascu un mandat în Parlament pe lista PPU-SL Suceava pentru Senatul României.