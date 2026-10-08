Proiectele începute prin PNRR, sub presiunea finanțării. "Oprirea lor ar costa probabil mult mai mult"

Cătălin Vişan, deputy CEO al companiei Concelex, şi Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

La Smart Urban Mobility, din cadrul SAB, a avut loc joi conferința "Driving the Future Forward", care a adus la aceeași masă lideri din administrație, business și industria transporturilor pentru a discuta despre investițiile care pot conecta mai bine regiunile României, despre finanțarea marilor proiecte după Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și despre șansa țării noastre de a deveni un hub regional de transport și conectivitate. Constructorii cer clarificări privind finanțarea proiectelor PNRR. "Este foarte important ca autoritățile să continue și să termine aceste proiecte. Oprirea lor, probabil, că ar costa mult mai mult, în acest moment", a spus directorul general adjunct al companiei Concelex, Cătălin Vişan.

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Am vorbit despre infrastructură astăzi și, mai ales, despre ce se întâmplă odată cu încheierea calendarului PNRR – dacă mai avem surse de finanțare, dacă riscăm să pierdem unele dintre proiectele care sunt în derulare și să nu le ducem la bună finalizare. Și sunt împreună cu domnul Vișan, care este deputy CEO la unul dintre cele mai mari grupuri de construcții din din România, Concelex. Vă exprimați îngrijorarea, domnule Vișan, că s-ar putea ca unele dintre investițiile începute să rămână înghețate.

Cătălin Vişan, director general adjunct al companiei Concelex: Este foarte important ca lucrurile să fie foarte clare. În momentul de față, există anumite proiecte din PNRR și nu neapărat cele pe care le executăm noi, cât probabil și altele în țară, care, în acest moment, nu au o situație foarte clară ce se va întâmpla cu partea de finanțare.

Ulterior, deputy CEO-ul al companiei de construcţii Concelex a mai făcut următoarele precizări: "Aceste proiecte sunt în diverse stadii de execuție, sunt anumite proiecte, care au doar proiectarea executată, altele – poate au organizarea de șantier începută, alte lucrări poate sunt deja la etajul trei sau patru de structură, iar altele lucrări sunt la un procent mult mai mare.

Este foarte important, din punctul nostru de vedere, ca autoritățile să clarifice și să continue și să termine aceste proiecte, care oprirea lor, probabil, că ar costa mult mai mult, în acest moment".

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Nu e de ajuns să să duci la bună îndeplinire un proiect, pentru că, pe multe dintre ele dumneavoastră le-ați lucrat cumva și în avans, și să mai fie și plătite. Şi un apel din partea patronatului din care faceți parte, acum ceva vreme, semnala tocmai acest lucru – întârzieri, în continuare mari, la plăți. S-a mai redus ceva din decalajele acestea?

Cătălin Vişan, director general adjunct al companiei Concelex: Nu cred că suntem foarte departe de momentul în care declarația patronatului a fost făcută pe acest subiect. Noi sperăm că autoritățile vor reuși să verifice cât mai repede documentele aferente tragerilor din PNRR și să plătească, pentru că presiunea a fost foarte mare pe constructor ca să termine și să ajungă la un grad cât mai mare (...). Ne-am dori la fel de repede să poată să fie făcută și verificarea documentelor și plata către constructori.

Adrian Ursu, realizator emisiuni Antena 3 CNN: Mulțumesc mult domnule Vișan și succes mai departe în ducerea la bun sfârşit a acestor proiecte. Ceea ce așteptăm cu toții acum este negocierea noilor finanțări, noul buget al Uniunii Europene, astfel încât să avem o perspectivă că ceea ce s-a început se termină și că vor fi continuate lucrurile care până la urmă țin economia României în viață, şi anume: investiţiile.

Smart Urban Mobility, organizat de Antena 3 CNN, se desfăşoară până duminică în cadrul Salonului Auto Bucureşti & Accesorii 2026. Vineri, 9 octombrie 2026, între 10:00 și 12:00, Salonul Auto București & Accesorii organizează conferința "Vinerea Verde – Viziune pentru viitorul mobilității", în parteneriat cu Smart Urban Mobility.

Pe parcursul zilelor dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.