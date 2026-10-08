„Vinerea Verde – Viziune pentru viitorul mobilității”: două ore despre transportul sustenabil, la Salonul Auto București & Accesorii

4 minute de citit Publicat la 16:42 08 Oct 2026 Modificat la 17:05 08 Oct 2026

Experți, autorități și reprezentanți ai industriei auto și energetice discută despre transport mai curat, electrificarea transportului public, infrastructura pentru mobilitate verde, finanțarea modernizării.

Vineri, 9 octombrie 2026, între 10:00 și 12:00, Salonul Auto București & Accesorii organizează conferința „Vinerea Verde – Viziune pentru viitorul mobilității”, în parteneriat cu Smart Urban Mobility. Dezbaterea, moderată de jurnalistul Adrian Ursu, privește tranziția către un transport mai curat și mai responsabil: cum reducem impactul mobilității asupra mediului și ce soluții concrete ne ajută să construim orașe mai sănătoase și mai prietenoase cu oamenii.

Conferința deschide cea mai plină zi a Smart Urban Mobility, evenimentul organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii la Romexpo, între 6 și 11 octombrie.

Prezentă în programul salonului din anul 2021, „Vinerea Verde” a devenit un reper. Este momentul în care discuția trece de la motoare și cai-putere la întrebări mai mari: cum reducem poluarea din trafic, ce energie folosim și cum ne ajută tehnologia să ne mișcăm mai bine prin oraș?

De la emisiile din trafic la bugetul european: șase teme pe agenda conferinței

Discuția pornește de la oraș și ajunge la nivel european. Pe agendă se află șase teme:

1. Transport mai curat, orașe mai sănătoase – reducerea emisiilor și a poluării generate de trafic

2. Înnoirea parcului auto – programe și soluții pentru vehicule mai puțin poluante

3. Transport public verde – electrificarea și modernizarea flotelor

4. Infrastructura pentru mobilitatea verde – ce trebuie să construim pentru a susține tranziția

5. Finanțare pentru modernizarea transportului urban

6. Transformarea verde a mobilității – prioritate pentru următorul exercițiu bugetar european

Primele trei teme vorbesc despre ce se vede zi de zi pe străzi: aerul din oraș, mașinile pe care le conducem și autobuzele cu care mergem la serviciu. Ultimele trei teme dezbat ce se află în spatele schimbării: stațiile de încărcare și infrastructura nouă, sursele de finanțare pentru modernizare și locul pe care mobilitatea verde îl va avea în următorul buget al Uniunii Europene.

Cine vorbește la „Vinerea Verde”: organizatori, autorități locale și centrale, producători auto și specialiști în energie

La dezbatere participă reprezentanți ai instituțiilor care reglementează și finanțează tranziția către un oraș mai verde, ai administrațiilor locale și naționale care o pun în practică și ai companiilor care aduc pe piață vehicule și servicii mai curate:

· Salonul Auto București & Accesorii – Albert Kiss, Organizator

· Salonul Auto București & Accesorii – Sorin Rădăcineanu, Organizator

· Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Secretar de stat

· Registrul Auto Român – Mihai Alecu, Director General

· Primăria Municipiului Brașov – George Scripcaru, Primarul Municipiului Brașov

· BYD România, Moldova și Bulgaria – Andrei Duică, Deputy Country Manager

· AVEURO – Cătălin Zamora, Director Marketing

· DAB Auto Serv – Dorian Buzea, Director General

· Global Payments Inc. – Ionela Mitran, Country Manager

· Ecodrive – Ciprian Cherciu, Jurnalist specializat în domeniul energiei

De la „Azi mașina stă pe loc!” la orașul verde: povestea Vinerii verzi

Numele vine dintr-o idee simplă: măcar o zi pe săptămână, mașina personală poate rămâne în parcare.Ministerul Mediului a lansat în 2020 campania „Vinerea verde”, cu mesajul „STOP! Azi mașina stă pe loc!”, prin care îi încuraja pe angajați să meargă vinerea pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public.

SAB a preluat conceptul în 2021 și l-a transformat într-o dezbatere publică despre orașul verde. De la o ediție la alta, formatul a crescut:

· 2021 – Prima ediție, în parteneriat cu Asociația SMARTiCITY, s-a concentrat pe amprenta de carbon din trafic. Printre invitați s-a aflat ministrul Mediului de atunci, Barna Tánczos, iar vizitatorii au putut vedea și testa vehicule electrice.

· 2023 – Dezbaterea, tot alături de SMARTiCITY, a adus la aceeași masă reprezentanți ai Primăriei Capitalei, ai STB, ai Ministerului Mediului și ai Ministerului Transporturilor. Temele au mers de la transportul public la infrastructura de încărcare și reciclarea bateriilor.

· 2024 – Discuția, moderată de jurnalistul Adrian Ursu, a abordat energia, transportul și aplicațiile inteligenței artificiale pentru un oraș verde. Au participat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și primarii Sectoarelor 1 și 3, iar tineri inventatori și-au prezentat proiectele.

· 2025 – Dezbaterea a continuat pe tema soluțiilor sustenabile în energie, transport și AI, în legătură cu concursul de inovație „Bursa SAB”.

33 de ani de salon auto: cine sunt organizatorii

Salonul Auto București & Accesorii (SAB & Accesorii) este primul eveniment auto specializat organizat în România, cu prima ediție în 1993. Salonul este organizat de Premium Expo, iar printre coordonatorii proiectului se numără Albert Kiss și Sorin Rădăcineanu.

În peste trei decenii, SAB a crescut odată cu piața auto. Ediția din 1996 a adus 120.000 de vizitatori, iar ulterior salonul a intrat în calendarul internațional OICA, prin demersurile APIA. În 2023, SAB a ajuns la ediția cu numărul 20.

Ediția din 2026 are loc între 6 și 11 octombrie, în Pavilionul B2 de la Romexpo și în zona exterioară adiacentă, pe peste 37.000 de metri pătrați. Pe lângă standurile marilor producători, organizatorii au construit în ultimii ani un program care pune accent pe sustenabilitate și inovație, iar Vinerea verde este una dintre piesele lui centrale.

Două ore care pot schimba felul în care vezi orașul

· Când: vineri, 9 octombrie 2026, între orele 10:00–12:00

· Unde: Romexpo, Pavilionul B2, București

· Acces: pe baza biletului la salon, care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit. Biletele se găsesc pe sab.ro.

Pentru cine vrea să înțeleagă încotro se îndreaptă mobilitatea urbană în România, dimineața de vineri de la Romexpo este un bun punct de pornire. Iar ziua abia începe. După „Vinerea Verde”, ziua continuă la Smart Urban Mobility cu Conferința „Smart Urban Future” (17:00–18:30), despre soluții concrete pentru transportul urban inteligent. Seara se încheie cu Gala „Smart Winners of Urban Mobility” (16:30–18:30), unde sunt premiate opt proiecte ale companiilor și administrațiilor locale care schimbă în bine orașele din România.