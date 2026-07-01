Analiza AEI, după ce motorina s-a scumpit miercuri: Preţul este cu 1 leu peste estimarea bazată pe costurile reale de producție

AEI: Piața motorinei reacționează mult mai agresiv la evoluțiile externe decât piața benzinei. Sursa foto: Getty Images

Asociaţia Energia Inteligentă a realizat o analiză a preţurilor de la pompă în contextul în care, în România, de la 1 iulie, au expirat plafonarea adaosului comercial la carburanţi şi reducerea accizei la motorină. Efectul s-a văzut imediat la pompă, miercuri dimineaţă, pentru că preţul motorinei a urcat, la unele staţii, chiar cu 36 de bani. "Motorina comercializată cu 9,54–9,60 lei/l este cu aproximativ 1,02 lei peste estimarea bazată pe costurile reale de producție și cu aproximativ 59 de bani peste scenariul construit pe costurile de aprovizionare de acum 30 de zile. Rezultatul este evident: piața motorinei reacționează mult mai agresiv la evoluțiile externe decât piața benzinei", a transmis AEI.

Miercuri, un litru de benzină standard costă 8,62 lei, iar motorina standard 9,24 lei/litru. Totuşi, la unele staţii, carburantul diesel standard se vinde cu 9,54 lei/litru şi chiar 9,6 lei/litru, după ce mari se comercializa cu 9,18 lei/L.

"Expirarea măsurilor de criză nu înseamnă doar revenirea accizelor sau eliminarea plafonării adaosului comercial. Ea reprezintă și un test pentru funcționarea pieței. Dacă diferențele dintre costurile economice și prețurile finale vor continua să rămână ridicate, atunci discuția trebuie să fie despre fiscalitate, concurență, transparență și responsabilitatea față de consumatori", potrivit analizei realizate de Asociaţia Energia Inteligentă.

"Motorina comercializată cu 9,54–9,60 lei/l este cu aproximativ 1,02 lei peste estimarea bazată pe costurile reale de producție și cu aproximativ 59 de bani peste scenariul construit pe costurile de aprovizionare de acum 30 de zile. În schimb, ea este foarte apropiată de scenariul maxim, bazat pe cotațiile internaționale actuale.

Benzina spune însă o altă poveste. Prețurile de 8,62–8,68 lei/l sunt cu doar aproximativ 20 de bani peste scenariul costurilor efective, dar sunt sub estimarea rezultată din cotațiile produselor petroliere de acum o lună și chiar ușor sub nivelul justificat de cotațiile internaționale actuale.

Rezultatul este evident: piața motorinei reacționează mult mai agresiv la evoluțiile externe decât piața benzinei.

Care sunt explicaţiile

Explicația nu ține doar de structura aprovizionării, ci și de cerere. Motorina este combustibilul economiei reale. Transportul rutier, agricultura, construcțiile și logistica depind în primul rând de motorină. În consecință, orice modificare de preț produce efecte în lanț asupra costurilor de transport și, ulterior, asupra inflației.

De aceea, diferența dintre costurile teoretice și prețurile practicate ridică întrebări legitime privind mecanismele concurențiale din piață.

În perioada următoare se va vedea dacă presiunea concurențială va conduce la ajustări descendente sau dacă operatorii vor prefera să păstreze prețurile la nivelurile actuale.

Iar acesta este, probabil, cel mai important mesaj al analizei AEI: nu orice preț ridicat este inevitabil și nu orice scumpire poate fi explicată exclusiv prin evoluția cotațiilor internaționale.

România cu a doua cea mai mare producție internă de țiței din țările UE, are prețurile țărilor vestice", a mai transmis AEI.