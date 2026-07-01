Cât costă benzina şi motorina, la pompă, miercuri, 1 iulie. Plafonarea adaosului comercial şi reducerea accizei au expirat

Cât costă benzina şi motorina, la pompă, miercuri, 1 iulie. Sursa foto: Profimedia Images

Miercuri, 1 iulie 2026, au expirat plafonarea adaosului comercial pentru carburanţi și reducerea accizei cu 30 de bani pentru motorină. Efectul s-a văzut imediat la pompă, pentru că preţul motorinei a urcat, la unele staţii, chiar cu 36 de bani. Alte companii au preferat să păstreze preţurile de marţi. Astfel, miercuri, un litru de benzină standard costă 8,62 lei, iar motorina standard 9,24 lei/litru. Totuşi, la unele staţii, carburantul diesel standard se vinde cu 9,54 lei/litru, după ce mari se comercializa cu 9,18 lei/L. Un litru de GPL costă, în medie, 4,5 lei, notează Peco Online.

Reamintim că, de miercuri, 1 iulie, plafonarea adaosului la combustibil expiră, iar Guvernul demis nu mai poate prelungi această măsură. Este doar una dintre problemele cu care se confruntă Guvernul demis. Ilie Bolojan nu poate lua măsuri și vrea să apeleze la aceste sesiuni extraordinare ale Parlamentului pentru proiectele vitale.

De la 1 iulie expiră această plafonare a adaosului comercial pentru combustibil și reducerea accizei cu 0,30 lei pentru motorină.

Transportatorii apreciază că am putea să vedem la pompă scumpiri care ajung și la 0,50 lei pe litru.

Ivan acuză PNL că a blocat prelungirea accizei reduse

Fostul ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, acuză PNL că a blocat prelungirea accizei reduse la carburanți. Ivan a propus prelungirea plafonării până în data de 30 noiembrie.

El a depus luni, la Parlament, o inițiativă legislativă în acest sens, conform căreia se extinde perioada în care rămâne valabilă acciza redusă cu 36 de bani la litrul de motorină standard.

"Astăzi (n.r. - marţi), în Parlament, PNL a blocat prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecție pe piața carburanților.

După ce am primit avize favorabile de la Comisia pentru industrii, condusă de Bende șandor (UDMR), Comisia pentru muncă, condusă de Adrian Solomon (PSD), respectiv Comisia pentru politică economică, condusă de Costel Dunava (PSD), PNL a refuzat să convoace ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, condusă de Bogdan Huțucă.

Prin această decizie, PNL a blocat practic adoptarea actului normativ prin care situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere era prelungită până la 30 noiembrie 2026, iar limitarea adaosului comercial la benzină și motorină continua în aceeași perioadă.

Asta după ce, ieri, împreună cu liderul deputaților PSD, Ovidiu Popa, am depus amendamentele necesare pentru ca aceste măsuri să nu se oprească la 30 iunie, ci să continue până la 30 noiembrie 2026, ca măsură de protecție în fața unor noi creșteri de preț.

Din păcate, nota de plată nu va fi achitată de cei care au ridicat mâna împotrivă, ci de fiecare român care alimentează", a scris marți Bogdan Ivan pe Facebook.

Executivul a adoptat la începutul lunii aprilie actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din prelucrarea țițeiului extras de pe teritoriul României.