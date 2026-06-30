"De mâine, benzina și motorina se pot scumpi. Mulțumiți PNL!". Fostul ministru Bogdan Ivan acuză PNL că a blocat prelungirea plafonării

Plafonarea accizei la motorină expiră marți, 30 iunie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fostul ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, acuză PNL că a blocat prelungirea accizei reduse la carburanți.

Plafonarea expiră marți, 30 iunie.

Ivan a propus prelungirea plafonării până în data de 30 noiembrie.

El a depus luni, la Parlament, o inițiativă legislativă în acest sens, conform căreia se extinde perioada în care rămâne valabilă acciza redusă cu 36 de bani la litrul de motorină standard.

Bogdan Ivan: "Nota de plată va fi achitată nu de cei care s-au opus, ci de românii care alimentează la pompă"

"Astăzi, în Parlament, PNL a blocat prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecție pe piața carburanților.

După ce am primit avize favorabile de la Comisia pentru industrii, condusă de Bende șandor (UDMR), Comisia pentru muncă, condusă de Adrian Solomon (PSD), respectiv Comisia pentru politică economică, condusă de Costel Dunava (PSD), PNL a refuzat să convoace ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, condusă de Bogdan Huțucă.

Prin această decizie, PNL a blocat practic adoptarea actului normativ prin care situația de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere era prelungită până la 30 noiembrie 2026, iar limitarea adaosului comercial la benzină și motorină continua în aceeași perioadă.

Asta după ce, ieri, împreună cu liderul deputaților PSD, Ovidiu Popa, am depus amendamentele necesare pentru ca aceste măsuri să nu se oprească la 30 iunie, ci să continue până la 30 noiembrie 2026, ca măsură de protecție în fața unor noi creșteri de preț.

Din păcate, nota de plată nu va fi achitată de cei care au ridicat mâna împotrivă, ci de fiecare român care alimentează", a scris marți Bogdan Ivan pe Facebook.

Consultant economic: "Vom avea vârf de inflație în iulie"

Expirarea măsurii de plafonare a accizei la carburanți va conduce la majorarea prețurilor la pompă și va amplifica presiunile inflaționiste, cu efecte asupra costurilor de transport și a prețurilor bunurilor și serviciilor, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu, citat de Agerpres.

"1 iulie va aduce un nou val de inflație, un nou val de creșteri de prețuri, peste ce am văzut până în momentul de față, o inflație record la nivel european.

Creșterea prețului la carburanți, în medie cu 40 de bani începând cu 1 iulie, se va traduce, din păcate, în creșteri semnificative de prețuri pe toate lanțurile economice, în condițiile în care economia românească este dependentă de transportul rutier de marfă.

De la produsele alimentare, la servicii și produsele nealimentare, toate se vor scumpi, în condițiile în care costurile cu transportul vor fi din ce în ce mai mari.

Spuneam de un val de inflație de la 1 iulie pentru că această, de fapt, indecizie a politicienilor vine într-un moment în care și salariul minim pe economie crește de la 1 iulie, iar acest lucru va determina multe dintre companii să crească prețurile produselor și serviciilor, în condițiile în care costurile cu forța de muncă vor crește semnificativ începând cu această dată.

Este un mix de factori care va duce inflația peste nivelul de 11% în luna iulie, un nivel record pe plan european, un nivel care erodează puternic puterea de cumpărare și afectează competitivitatea economiei românești", a spus Negrescu.

Guvernul a redus temporar, în aprilie, acciza la motorină

Executivul a adoptat la începutul lunii aprilie actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din prelucrarea țițeiului extras de pe teritoriul României.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, declara la acel moment că acciza la motorina standard comercializată pe piața internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piața petrolului și a carburanților, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA.

Marți, deputatul PSD Augustin Hagiu a anunțat că plafonarea prețului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților.