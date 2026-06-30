Plafonarea adaosului la combustibil expiră în 1 iulie. Pentru că PSD și PNL nu s-au înțeles în Plen, carburanții se scumpesc iar

Carburanții se scumpesc din nou. De miercuri, 1 iulie, plafonarea adaosului la combustibil expiră. Sursa foto: Agerpres Foto

Carburanții se scumpesc din nou. De miercuri, 1 iulie, plafonarea adaosului la combustibil expiră, iar Guvernul demis nu mai poate prelungi această măsură. O soluție ar putea veni însă din Parlament, dar șansele ca un amendament să fie adoptat în acest sens sunt minime.

Este doar una dintre problemele cu care se confruntă Guvernul demis. Ilie Bolojan nu poate lua măsuri și vrea să apeleze la aceste sesiuni extraordinare ale Parlamentului pentru proiectele vitale.

De la 1 iulie expiră această plafonare a adaosului comercial pentru combustibil și reducerea accezei cu 0,30 lei pentru motorină.

Parlamentul ar fi trebuit să găsească o soluție, însă nu a reușit să facă acest lucru. Potrivit unui amendament depus în Parlament, măsurile ar fi trebuit să fie prelungite cu trei luni, însă ar fi fost nevoie să fie reunită Comisia de buget din Camera Deputaților pentru ca acest proiect să ajungă la Plen marți, în ultima zi în care lucrează parlamentarii iar apoi legea să fie transmisă președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Proiectul cu prelungirea plafonării prețului la carburanți nu a ajuns însă marți în Plen, la votul final. Comisia de buget condusă de Bogdan Huțuca, de la PNL, nu a fost pe ordinea de zi. Amendamentul cu prelungirea plafonarii la carburanți este propus de PSD.

Așadar, pentru că nu a existat consens politic în Parlament, de miercuri toate aceste măsuri nu vor mai fi în vigoare.

Transportatorii apreciază că am putea să vedem la pompă scumpiri care ajung și la 0,50 lei pe litru.

În ceea ce privește atribuțiile Guvernului, mandatul interimar este unul restrâns. Guvernul nu poate să stabilească politici sau să adopte ordonanțe de urgență sau proiecte de lege. Are nevoie de sprijinul Parlamentului, dar de marți seară Parlamentul intră în vacanță.

Dacă vor exista urgențe, este nevoie de convocarea unei sesiuni extraordinare, iar aleșii vor avea posibilitatea să voteze online și să participe, tot online, la aceste dezbateri.

Deputat PSD: Ne-am opintit la Comisia de buget – finanţe, condusă de un reprezentant PNL

Deputatul PSD Augustin Hagiu a declarat că plafonarea preţului la motorină nu va fi prelungită, deoarece proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie a fost blocat în Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, condusă de un reprezentant PNL.



"Ultima zi a acestei sesiuni parlamentare, eforturi depuse de noi, de grupul PSD în ultimele zile pentru a ajunge într-o situaţie favorabilă la pompe şi anume aprobarea Ordonanţei 19 dată în aprilie şi continuarea schemei care a stat la baza adoptării acestei ordonanţe de către Guvern. Suntem în situaţia în care astăzi ar fi trebuit să avem în plen un vot final pe acest PLX 339/2026 pentru aprobarea Ordonanţei 19. Am reuşit să rezolvăm cu adoptare la trei comisii acest proiect, din păcate ne-am opintit la o comisie, şi anume cea de Buget - finanţe. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat acolo, însă consider că dacă cumva factorul politic a determinat lipsa de interes a preşedintelui Comisiei de Buget din Camera Deputaţilor faţă de acest subiect, este din nou o dovadă de cinism politic", a spus Hagiu la Palatul Parlamentului.



El a afirmat că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar fi putut "să dea un semnal" pentru urgentarea discuţiilor din comisie, astfel încât proiectul să ajungă la vot în plen.



"Este imposibil de estimat cu cât va creşte preţul unui plin la pompă de mâine. Am mai trecut prin aceste momente, eu nu eram deputat, mă ocupam în zona transporturilor. Nici transportatorii nu pot să-şi estimeze costurile operaţionale, nici cetăţenii care, iată, încep să plece în vacanţă, pentru că suntem deja într-o perioadă în care copiii au terminat şcoala şi se merge în vacanţă, nu îşi pot estima un buget al călătoriilor în ţară şi/sau în străinătate, pentru că nimic nu este stabil şi totul este volatil", a conchis Hagiu.