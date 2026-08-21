Carmistin investeşte aproape 4 milioane de euro în capacităţi proprii de producere a energiei verzi

Grupul Carmistin continuă modernizarea platformelor de producţie alimentară şi îşi reduce dependenţa de energia din reţea prin investiţii de aproape 4 milioane de euro în capacităţi proprii de producere a energiei verzi.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis vineri Agerpres, Avicarvil, cea mai mare companie a Grupului, a obţinut autorizaţiile ANRE pentru dezvoltarea a două noi centrale electrice fotovoltaice destinate autoconsumului, amplasate la Mihăeşti (Vâlcea) şi la Ferma 2 Târgu Jiu (Gorj), cu puteri instalate de 4,5 MW, respectiv 2,6 MW.

Noile centrale, a căror producţie anuală totală estimată va fi de aproximativ 11.056 MWh energie electrică, se află în prezent în perioada de testare, urmând să devină operaţionale până la finalul lunii septembrie.

"Pentru dezvoltarea acestora, au fost utilizate echipamente furnizate de producători Tier 1, selectate pe baza unor criterii de calitate, fiabilitate şi performanţă, pentru o exploatare cât mai eficientă, pe termen lung", precizează compania.

Cele două proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro, cofinanţate prin Fondul pentru Modernizare, fac parte dintr-un plan mai amplu de investiţii în energie regenerabilă, care vizează dezvoltarea de noi capacităţi de producţie şi, în special, de soluţii de stocare a energiei, inclusiv pentru acoperirea consumului pe timpul nopţii.

Până la finalul acestui an, conform estimărilor, centralele fotovoltaice de la nivelul întregului Grup vor produce aproximativ 22.817 MWh energie electrică anual, la care se adaugă circa 3.600 MWh/an produşi în cogenerare de înaltă eficienţă. În total, aceste capacităţi vor asigura 50% din necesarul de energie electrică al Grupului Carmistin, urmând ca ponderea energiei produse din surse proprii să ajungă la 100% până în 2028.

Producţia de energie din surse regenerabile contribuie atât la reducerea emisiilor de CO2 cu un impact estimat la aproximativ 4.200 tone anual, cât şi la diminuarea amprentei de mediu a activităţilor Grupului. În acelaşi timp, Carmistin urmăreşte eficientizarea utilizării terenurilor, astfel încât suprafeţele disponibile să poată fi valorificate pentru cultivarea plantelor furajere necesare activităţilor agricole.

Investiţiile în energie regenerabilă fac parte din strategia de dezvoltare şi integrare a Grupului Carmistin şi se alătură investiţiilor în ferme şi unităţi de producţie. Grupul îşi extinde în acest fel capacităţile de producţie de carne de pui şi furaje şi continuă să îşi diversifice portofoliul de produse alimentare.

Cu capital 100% românesc şi cu o experienţă de peste două decenii, Grupul reuneşte peste 50 companii active în producţia de carne de pasăre şi ouă, cultivarea cerealelor, precum şi în creşterea porcilor şi bovinelor.