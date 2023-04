Gama și varietatea modelelor de display

OLED - sau Organic Light Emitting Diode, are mai multe subdiviziuni, fiecare dintre ele cu caracteristici specifice: AMOLED, Super AMOLED și MICROLED. Acest ecran afișează un negru bogat, are rată de împrospătare rapidă, culori vibrante, însă are un afișaj mai slab în lumina directă a soarelui și poate avea o durată mai scurtă de viață, spre deosebire de LCD.