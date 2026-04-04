Prețul la cacao scade, dar iepurașii și ouăle de ciocolată de Paște costă mai mult. De ce se întâmplă asta

Ouăle de ciocolată de Paște sunt mai scumpe, deși prețurile internaționale la cacao au scăzut. Producătorii încearcă să recupereze pierderile provocate de scumpirea puternică a materiei prime din ultimii ani, iar analiștii spun că efectele acestui șoc se vor resimți mult timp în industria dulciurilor, scrie Financial Times.

Cotațiile la cacao de pe piețele din New York și Londra au coborât cu peste 70% față de maximele istorice atinse în 2024. Scăderea a venit pe fondul îmbunătățirii recoltelor din Africa de Vest, principala regiune producătoare la nivel mondial, dar și al reducerii cererii din partea consumatorilor din Europa și Statele Unite.

Această evoluție contrastează puternic cu cea a majorității celorlalte materii prime neenergetice, ale căror prețuri au crescut în ultima lună, din cauza perturbărilor de durată ale lanțurilor de aprovizionare în contextul conflictului din Orientul Mjilociu.

Producătorii profită de Paște ca să recupereze pierderile

Cu toate acestea, ieftinirea cacao nu s-a văzut încă la raft. Pentru producători, perioada Paștelui a devenit o oportunitate de a profita de cererea sezonieră pentru a recupera o parte din costurile suportate atunci când materia primă era mult mai scumpă.

În Statele Unite, prețurile de vânzare cu amănuntul la dulciuri și ciocolată au crescut cu 12% în ultimul an, potrivit datelor Rezervei Federale.

În Olanda, Albert Heijn, cel mai mare lanț de supermarketuri din țară vinde ouă mini din ciocolată la 3,50 euro pentru 175 de grame, față de 2,50 euro pentru 200 de grame în urmă cu doi ani, potrivit unei analize realizate de banca ING.

În Marea Britanie, Consorțiul Britanic de Retail estimează că, în medie, consumatorii plătesc în acest an cu 9% mai mult pentru un ou de ciocolată decât anul trecut, deși greutatea medie a produsului a crescut doar ușor. Unul dintre motive este că scăderea recentă a prețurilor la cacao nu s-a transmis încă în prețurile din magazine.

„Există un decalaj între momentul în care companiile cumpără cacao și momentul în care ciocolata este produsă, stabilită ca preț și vândută la nivel de retail. Pentru acest Paște, cea mai mare parte a cacao-ului a fost achiziționată în mai, iunie și iulie ale anului trecut.”, a explicat Sammy Rolls, de la serviciul de informații despre mărfuri Expana.

În plus, producătorii au avut „un stimulent clar” să nu reducă prețurile odată cu scăderea costurilor de producție, având în vedere că marjele lor de profit au suferit în perioada în care cacao s-a scumpit puternic, a declarat Thijs Geijer, economist senior pentru sectorul alimentar și agricol la ING. „Dacă marja ți-a fost afectată în perioada de creștere a costurilor, atunci, când acestea scad, vrei să recuperezi o parte din pierderi”, a spus el.

Analiștii Morgan Stanley estimează însă că, începând din al doilea trimestru al acestui an, costurile pentru producătorii de ciocolată din Europa și SUA ar trebui să scadă, ceea ce ar putea reduce presiunea asupra marjelor.

Prețurile futures la cacao au început să coboare încă de anul trecut, pe măsură ce consumatorii au reacționat negativ la scumpirile bruște. Declinele s-au accentuat puternic în ianuarie și februarie anul acesta, după publicarea unor date mult sub așteptări privind cantitatea de boabe de cacao măcinate în Europa, America de Nord și Asia, un indicator important al cererii.

Această scădere a venit exact în momentul în care condițiile meteo din Africa de Vest s-au îmbunătățit, iar prognozele au început să indice un surplus consistent atât pentru sezonul actual, cât și pentru următorul.

Chiar și așa, analiștii avertizează că este puțin probabil ca prețurile ciocolatei să revină la nivelurile de dinaintea exploziei cotațiilor la cacao din 2024 și 2025. Atunci, vremea nefavorabilă și anii de investiții insuficiente în Coasta de Fildeș și Ghana, cei mai mari producători mondiali, au dus la prăbușirea recoltelor și la reducerea ofertei globale.

Ouăle de ciocolată sunt mai mici și mai scumpe

În fața acestei crize, producătorii de ciocolată au reacționat prin reducerea producției, modificarea rețetelor pentru a folosi mai puțină cacao și mai mulți înlocuitori ai untului de cacao, dar și prin majorarea prețurilor, în încercarea de a-și proteja profiturile. În Marea Britanie, prețul raportat la 100 de grame pentru un ou de Paște Galaxy s-a dublat din 2023, în timp ce ouăle Creme Egg de la Cadbury s-au scumpit cu 81% în aceeași perioadă, potrivit unei analize realizate de Energy & Climate Intelligence Unit pe baza datelor companiei de cercetare Assosia.

La rândul său, organizația de consumatori Which? a constatat că ouăle de ciocolată de marcă vândute anul acesta în supermarketurile britanice sunt mai mici și mai scumpe decât acum un an, efectul combinat ducând la creșteri de preț de aproximativ 40% la 100 de grame.

Această formă de „inflație ascunsă”, în care produsele devin mai mici, dar nu neapărat mai ieftine, a afectat în mod clar comportamentul consumatorilor. Potrivit datelor compilate de Morgan Stanley, vânzările de ciocolată cu amănuntul au scăzut cu 6% în Europa și cu 4% în SUA în cele șase luni până în ianuarie, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În loc de „ciocolată”, produse „cu aromă de ciocolată”

Ciocolata marcă proprie, vândută de supermarketuri precum Tesco, este de regulă mai ieftină și, în unele cazuri, conține chiar mai multă cacao decât produsele marilor branduri.

Marks & Spencer, care comercializează în principal ciocolată sub marcă proprie, a declarat că prețurile, dimensiunile și conținutul de cacao ale ouălor sale de Paște au rămas neschimbate în ultimii patru ani.

În schimb, unii producători au făcut modificări radicale în rețeta produselor lor. Unele conțin acum atât de puțină cacao încât, în Regatul Unit și în Uniunea Europeană, nu mai pot fi vândute oficial drept „ciocolată”. De exemplu, batoanele Penguin și Club produse de McVitie’s trebuie acum descrise ca produse „cu aromă de ciocolată”.

Același lucru este valabil și pentru unele produse Nestlé, inclusiv batonul Toffee Crisp. Totuși, aceste schimbări, introduse la sfârșitul anului 2025, au avut un impact limitat asupra vânzărilor, potrivit lui Oran van Dort, analist de mărfuri la Rabobank.

„Dacă poți produce un sortiment mai ieftin și publicul acceptă asta, atunci de ce nu?”, a spus el. Nici analiștii nu cred că aceste rețete vor reveni prea curând la formula anterioară, chiar dacă presiunea prețurilor la cacao se reduce. „Istoric, cererea de cacao își revenea destul de repede după un șoc de preț. Dar de data aceasta este diferit. Amploarea acestui raliu a dus la un val de inovații cum nu am mai văzut până acum. Iar după ce companiile au făcut aceste schimbări, dacă vânzările lor nu au scăzut sau nu au scăzut semnificativ, nu știm cât de repede va mai reveni industria la rețetele clasice de ciocolată, la scară largă.”, a spus Pamela Thornton, trader de cacao.