O fermă din Vrancea a fost scoasă la vânzare cu 5,8 milioane de euro

O proprietate agricolă de mari dimensiuni din județul Vrancea a fost scoasă la vânzare pentru 5,8 milioane de euro, după ce proprietarul a decis să se retragă din domeniu. Este vorba despre o exploatație de aproximativ 1.500 de hectare, considerată una dintre cele mai consistente oferte de pe piața terenurilor agricole din România, scrie Agrointeligența.

Ferma aparține antreprenorului Zamfir Enache, cunoscut pentru implicarea în mai multe afaceri din agricultură. Decizia de a vinde vine la început de sezon agricol și a atras rapid atenția în mediul online, unde anunțul s-a răspândit în doar câteva zile.

Proprietatea este împărțită între terenuri deținute și suprafețe lucrate în arendă: aproximativ 500 de hectare sunt în proprietate, iar restul de 1.000 de hectare sunt exploatate prin contracte, existând și posibilitatea extinderii. În plus, circa 120 de hectare beneficiază de sistem de irigații, un avantaj important pentru viitorul proprietar.

Terenurile sunt amplasate în apropierea nodului autostrăzii A7 și se întind pe raza a trei localități: Slobozia Ciorăști, unde se află cea mai mare parte a suprafeței, dar și Gologanu și Măicănești.

Brokerul care promovează oferta descrie proprietatea drept una rară pe piață: „Vorbim despre o exploatație de 1.500 de hectare, din care 500 în proprietate și 1.000 în arendă. Este o oportunitate greu de găsit în România. Această exploatație agricolă se întinde pe trei localități: Slobozia Ciorăști (80%) fix după nodul autostrăzii și 20% din restul supraveței se întind pe alte două localități: Gologanu și Măicănești (irigabil). Este o mega-proprietate care prezintă un interes major în piața imobiliară din România”, detaliază acesta.

La prețul cerut, valoarea medie ajunge la aproximativ 3.867 de euro pe hectar, un nivel competitiv pentru o exploatație de asemenea dimensiuni, mai ales în contextul în care terenurile agricole devin tot mai căutate la nivel european.